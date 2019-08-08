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Уберите сигарету. Что изменилось в белорусском законодательстве в июле?

09.08.2019 07:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Уберите сигарету. Что изменилось в белорусском законодательстве в июле?
Теперь все, что дымит и клубится, ­- курение. © / Фото из открытых источников

Курильщики

- С 27 июля 2019 года вступила в силу новая редакция Декрета главы государства от 17 декабря 2002 г. №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий», а также утвержденного им Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака.

Декрет запрещает:

  • рекламу жидкостей для электронных систем курения (за исключением той, что размещается на сайтах их производителей и импортеров в национальном сегменте Интернета);
  • оказание безвозмездной (спонсорской) помощи в виде табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака.

Уберите сигарету. Что изменилось в белорусском законодательстве в июле? 27 июля вступил в силу антитабачный Декрет №2
- Положением также расширен перечень мест, где курение или потребление, табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака запрещено:

  • в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий;
  • на детских площадках;
  • на рабочих местах, организованных в помещениях;
  • на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно­оздоровительными и иными лагерями;
  • в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования;
  • в подземных переходах, на станциях метрополитена;
  • в остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для посадки и высадки пассажиров;
  • в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет;
  • в иных местах, определенных законодательными актами Республики Беларусь.

Нарушителям грозит штраф в размере до четырех базовых величин (на сегодня ­ 102 рубля).

- С 27 июля вступили в силу и изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные Постановлением Совмина Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703. Ими установлен запрет на продажу несовершеннолетним в возрасте до 18 лет как табачных изделий, так и жидкостей для электронных систем курения.

Кроме того, установлено, что в витринах, в ином торговом оборудовании не допускается открытая выкладка не только табачных изделий и их образцов, но и жидкостей для электронных систем курения, за исключением витрин, иного торгового оборудования магазинов беспошлинной торговли.

Амнистия

- 25 июля 2019 года вступил в силу Закон «Об амнистии в связи с 75-­летием освобождения Беларуси от немецко­-фашистских захватчиков». С 1991 года это уже 15­-й подобный закон. Освобождению от наказания подлежат осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким:

Уберите сигарету. Что изменилось в белорусском законодательстве в июле? 25 июля в Беларуси вступил в силу закон об амнистии

  • несовершеннолетние;
  • беременные женщины;
  • женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
  • лица, достигшие пенсионного возраста;
  • инвалиды I или II группы;
  • лица, больные онкологическими заболеваниями 2­-й, 3-­й, 4­-й клинических групп;
  • ВИЧ­-инфицированные с 3-­й или 4­-й стадиями заболевания;
  • ветераны боевых действий;
  • граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;
  • лица, получившие ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы;
  • и другие категории граждан.

- Некоторым категориям осужденных сократят срок наказания на год, несовершеннолетним ­ на два года. При этом амнистия не распространяется на лиц:

  • к которым в течение 2014­-2019 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;
  • злостно нарушающих установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;
  • допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами;
  • осужденных к наказанию в виде пожизненного заключения;
  • совершивших такие преступления, как нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, убийство, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, бандитизм и др.;
  • и на другие категории лиц, указанные в Законе.

Ожидается, что из мест лишения свободы выйдут около 2000 граждан.

Уголовный кодекс

- С 19 июля вступили в силу положения, предусматривающие декриминализацию таких составов преступлений, как:

  • нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь (ст. 224 УК);
  • воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 232 УК);
  • лжепредпринимательство (ст. 234 УК);
  • нарушение антимонопольного законодательства (ст.244 УК);
  • дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249 УК);
  • незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности (ст. 193­1 УК).

По некоторым из них теперь будет предусмотрена только административная ответственность.

Уберите сигарету. Что изменилось в белорусском законодательстве в июле?
С 19 июля вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь
Подробнее

Изложены в новой редакции такие статьи, как:

  • клевета (ст. 188 УК) ­- с 19 июля уголовная ответственность за распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений наступает в том случае, если это произошло в публичном выступлении, в СМИ, в Сети и т. п., либо в случае, если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии) (ст. 233 УК) ­уголовную ответственность повлечет только осуществление деятельности без лицензии, когда ее наличие является обязательной (ранее -­ даже без регистрации в установленном порядке), и сопряженная с получением дохода в крупном размере.

- Еще одно важное новшество -­ из системы наказаний исключена конфискация имущества. Вместо нее будет применяться штраф. В то же время расширяется применение специальной конфискации (то есть имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые таким путем, а также дохода, полученного от использования этого имущества).

Скорректированы и примечания к ст. 431-­432 УК: дача взятки и посредничество во взяточничестве.

- После вступления в силу изменений взяткодателя, виновного в посредничестве во взяточничестве, либо соучастника освободят от уголовной ответственности лишь в том случае, если человек не только добровольно расскажет о содеянном (как сейчас), но и активно поспособствует раскрытию или расследованию преступления.

 
 
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