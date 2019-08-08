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Сразу четыре бесплатных фестиваля пройдет в Минске в эти выходные. Большой гид по уикенду от Афиши

09.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы верим, что какой-то августовский дождь вас не испугает и не даст испортить выходные. Потому что по концентрации бесплатных и просто крутых ивентов этот уикенд — топ. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 5 по 8 августа. По традиции добавили бонусов от редакции.

Сходить на нового Тарантино


Когда: с 8 августа каждый день.

Где: в любом удобном вам кинотеатре.

Сколько: от 5 рублей 50 копеек.

Самая важная, громкая и достойная премьера недели. А если вам нужно срочно где-то пересидеть дождь, Тарантино — вообще идеальный выход. Помните: в «Криминальном чтиве» американец ведь уже переизобретал кино, когда ему становилось скучно в декорациях Голливуда прошлого века. А сейчас он попытался переписать историю, потому что… Да просто потому что может. И эта творческая свобода — как раз то, что хотелось бы импортировать у США. Пусть даже в обмен на сыр.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а вот вам идея, как посмотреть нового Тарантино, а потом еще две отличные премьеры за один раз и всего за 15 рублей. В ночь с 9 на 10 августа в кинотеатре «Москва» пройдет «Ночь кино», где помимо Тарантино покажут еще «Страшные истории для рассказа в темноте» и «Маленькое красное платье». Рекомендуем.

Что еще показывают в минских кинотеатрах

Зависнуть на #AmyFromMinsk Party


Фото предоставлены организаторами выставки

Когда: 9 августа в 20.00.

Где: Корпус (пр-т Машерова, 9, помещение 8).

Сколько: бесплатно.

Вы же помните, что в Минске все еще проходит выставка артефактов из жизни Эми Уайнхаус? А помните ли вы, что предки известной певицы — из Беларуси? В честь всего этого в пятницу пройдет вечеринка с говорящим названием #AmyfromMinsk. Что будет: песни Эми в живом исполнении Apple Tea (special cover-set); live-видео с лучших концертов; создание образа Эми; толкование тату Эми (лекция); создание принтов на одежду; быстрые тату; розыгрыши призов и многое другое.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: продолжить вечер пятницы можно в «Хулигане» на битах Mehmet Aslan. Вход — 10−15 рублей.

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Встретить айтишника на большой IT-конференции The Rolling Scopes


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: с 9 по 11 августа.

Где: Ok16.

Сколько: от 60 до 200 рублей.

Если вы давно мечтали «уйти в айти» любой ценой, The Rolling Scopes Conference — для вас. Во-первых, здесь можно будет услышать обо всех трендах индустрии, во-вторых, вдохновиться и выбрать, куда же податься: JavaScript, Front-end, Frameworks, Mobile, Smart TV, Node. JS, VR/AR, Design. Ну и в-третьих, просто познакомиться с айтишником.

В Минск в эти выходные приедут крутые IT-специалисты со всего мира: Швейцарии, Англии, США, Израиля, Франции, Украины, России, Польши, Беларуси, Румынии, Голландии и Сербии. На RS Conf выступят спикеры из Google, Uber, Yandex, Mozilla, EPAM, KasperskyLab и других компаний. The Rolling Scopes Conference будет интересна не только хардкорным айтишникам. Например, Сергей Шаляпин из Oxagile расскажет, что не так с классическим образованием и как оно трансформируется с помощью технологий. Александр Блинов из Headhunter подскажет, как правильно проходить собеседования, а Данис Тазетдинов из EPAM расскажет о ближайшем будущем дополненной реальности.

Фестиваль Vulica Brasil


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Когда: 10−11 августа с 10.00.

Где: улица Октябрьская.

Сколько: бесплатно.

В выходные закрывается фестиваль Vulica Brasil. Но не стоит расстраиваться, ведь это значит, что Октябрьская погрузится в атмосферу праздника и веселья и на целые сутки станет полностью пешеходной. Гостей ждет экомаркет «Пастернак», танцы, уличный театр, фильмы под открытым небом, музыка, большущий фудкорт, модная ярмарка, спорт и лекции. Основные активности пройдут с 12.00 в субботу до 12.00 в воскресенье.

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Фестиваль A-Fest


Когда: 10 августа с 12.00.

Где: Лошицкий парк.

Сколько: бесплатно.

Вы и так все знаете про A-Fest. За столько лет фестиваль стал одним из самых любимых праздников минчан, что понятно: совершенно бесплатно в уютном парке в черте города можно послушать известных музыкантов, отведать фирменный напиток завода «Аливария», угоститься на огромном фудкорте, а еще принять участие в десятке активностей. Если в фестивалях вас интересует только музыкальная часть, зафиксируйте: на сцену поднимутся «Бумбокс», K-Maro, Nizkiz, O. Torvald, Palina, Plum Bum и другие.

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Классика у Ратуши с velcom | A1


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 10 августа в 20.30.

Где: площадка у Ратуши.

Сколько: бесплатно.

Продолжаются полюбившиеся минчанам вечера классической музыки под открытым небом в самом центре города. 10 августа на сцену поднимется эстонский духовой оркестр «Саксон». Вход на все концерты фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» традиционно свободный. Приходите сами, берите родителей, предварительно прогуляйтесь с ними по Верхнему городу и покажите, наконец, что такое эта ваша Зыбицкая.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если хочется начать праздник в Верхнем городе раньше, приходите уже к 12.00, как раз в это время начнется День эстонской культуры. Вас ждут выступления камерного хора «Кунгла», молодежного духового оркестра Харьюмаа и струнного оркестра Харьюмаа, фольклорного ансамбля «Лийсо» и других коллективов.

Morandi и Брегович на площадке у Дворца спорта


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 11 августа с 18.00.

Где: площадка у Дворца спорта.

Сколько: бесплатно.

Velcom становится A1. Но это вы и без нас знаете. В честь знаменательного события в самом центре Минска будет большой музыкальный концерт. На одной сцене выступят коллективы, которые хорошо известны в Беларуси, а некоторые — и во всем мире: группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром. Каждый участник концерта представит перед зрителями полноценный сет от 45 минут до 1,5 часа. А ближе к одиннадцати вечера программа завершится масштабным лазерным шоу.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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