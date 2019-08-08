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В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах города топлес

09.08.2019 07:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах города топлес
Фото из открытых источников

Таким образом было решено бороться с дискриминацией по половому признаку, так как мужчины плавают в плавках, не пряча верхнюю часть тела. Сигналом к введению новых правил послужили несколько жалоб от жительниц города. Они сообщили, что в разных бассейнах Барселоны действуют разные запреты.

В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах города топлес Такие наши НРАВы. Можно ли ходить в городе с голым торсом?

Например, есть места для купания, где находиться топлес можно только в зоне для загара, а в других закрытых городских бассейнах на занятие водными процедурами топлес распространялось табу.

Власти Барселоны увидели в этом нарушение закона о «равенстве в одежде». В нем сказано, что жителю города никто не вправе указывать на то, что ему носить из одежды. Новое уведомление из мэрии было отправлено во все спортивные центры, где имеются бассейны.

 
 
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Мэрия Барселоны приняла решение разрешить женщинам купаться топлес в бассейнах города, об этом пишет Daily Mail.
 
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