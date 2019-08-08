Новый дом для книги. Что делать с книгами, если вам они больше не нужны?

Распоряжаются старыми книгами по-разному: кто-то оставляет на полках, а кто-то выбрасывает. Однако домашней библиотеке можно найти новый дом и нового хозяина.
Цена вопроса
«Можно сказать, что старые книги сегодня пользуются спросом. Я не согласна с мнением, что молодежь сейчас не интересуется книгами. В наш отдел часто приходят студенты филологических и исторических факультетов. Конечно же, основные покупатели - люди в возрасте, но можно встретить и более молодой контингент», - именно так начала свой рассказ продавец Галина КОНДРАТОВИЧ, которая работает с книгами вот уже 41 год. Обычно на продажу отдают книги из личных библиотек. Прежде чем принести книгу в букинистический магазин, можно показать продавцу перечень литературы, которую вы хотите выставить на продажу. В списке обязательно указывается автор, полное название книги, год издания. По этим записям производится отбор предлагаемой литературы.
В первую очередь учитывается покупательский спрос. Он, конечно же, разный. Все зависит от года выхода книги и ее тиража. Так, например, большим спросом пользуются книги 1950-70-х годов в хорошем качестве, с иллюстрациями. В букинистический магазин не принимаются книги в плохом состоянии или те, что уже представлены на стеллажах. Цена на них устанавливается по обоюдной договоренности клиента, который принес книгу, и магазина.
«Однако я могу подсказать примерную сумму за определённое издание», - замечает женщина за прилавком. Когда книгу покупают, магазин связывается с комитентом, чтобы он мог забрать деньги за проданный экземпляр. Но будьте готовы к тому, что вы не получите полную стоимость от продажи: комиссионный сбор в букинистическом магазине составляет 30%. А если за определенное время книгой никто не заинтересуется магазин вернет ее владельцу без каких-либо денежных затрат.
Коллекции
Букинистический отдел помогает формировать личные библиотеки коллекционерам старых книг. Те могут оставить список интересующей их литературы. Если таковая появится в продаже, об этом тут же сообщат заинтересованному лицу. Большой популярностью сегодня пользуется детская литература 1950-60-х годов. Как замечает работник магазина, многие покупатели не проходят мимо литературы на белорусском языке. «Некоторыми книгами интересуется и Национальная библиотека Республики Беларусь, и Президентская библиотека, так что с уверенностью можно сказать, что старые книги это то, что сегодня пользуется немалым спросом», - заканчивает свой рассказ Галина Кондратович.
«Золотая рамка»
Одним из постоянных посетителей букинистического магазина когда-то был Сергей N. из Гомеля. Первые книги для своей коллекции он приобретал именно здесь. Сегодня в его личной библиотеке насчитывается 430 книг из серии «Библиотека приключений и научной фантастики» (БПНФ). Среди книголюбов эта серия называется «Рамка» («Золотая рамка»). С чего же все началось?
«В 80-е годы, когда я учился в школе, книги были очень популярны. Люди много читали, и в библиотеках всегда были очереди. Запись на некоторые экземпляры шла на месяцы вперед. Самой популярной серией на тот момент была «БПНФ». Для школьника неинтересных повестей и романов там просто не было. И, конечно, я навсегда запомнил красивое оформление книг, которое еще во времена СССР притягивало взгляд. Прошло много лет, но уважение к этой серии у меня осталось. Читать и сейчас очень люблю, поэтому часто покупаю разнообразную литературу. Однажды обратил внимание на то, что сегодня много романов и повестей перепечатывают из серии «БПНФ». Поскольку у меня есть возможность, пару лет назад начал собирать кое-какие книги», - рассказывает Сергей, разложив на столе некоторые экземпляры из своей коллекции. В букинистических магазинах можно найти книги по очень демократичным ценам: два-четыре рубля. С этого и началось увлечение Сергея коллекционирование книг из серии «БПНФ». На данный момент коллекция состоит из экземпляров в хорошем или отличном состоянии. Изначально мужчина даже не представлял, сколько книг в этой серии было выпущено. Для этого пришлось изучать материал и составлять списки, чтобы ничего не упустить. Оказалось, что в серии с 1936 по 2004 год было издано 466 книг, и это не учитывая дополнительных тиражей или отдельных изданий. Конечно же, Сергей обратился в минский букинистический магазин. Но представленный там ассортимент оказался ограниченным. Пришлось знакомиться с коллекционерами и продавцами на интернет-сайтах.
Тонкости выбора
Как позже выяснилось, основные возможности для приобретения есть в странах экс-СССР. Коллекционер вышел на связь с российскими интернет-магазинами, познакомился с людьми, которые тоже коллекционируют эту серию книг. Вот так шаг за шагом стала собираться коллекция.
На мой вопрос: «Какие есть тонкости в выборе книг?» - Сергей отвечает, что лучше всего приобретать сразу несколько книг у одного продавца, чтобы снизить цену на желаемое издание. Покупка нужного экземпляра происходит по-разному. Бывает, что стоимость устраивает, поэтому товар приобретается без торга. Но иногда за книгу просят очень большую сумму. В таком случае нужно поискать другое предложение или попробовать договориться о цене с продавцом. «В Беларуси я знаю с десяток коллекционеров «Золотой рамки», но на постсоветском пространстве их, конечно, больше. В основном все стремятся собирать хорошо сохранившиеся книги без библиотечных штампов. Исключение составляют штампы личных библиотек», - рассказывает Сергей. Для удобства коллекционирования гомельчанин пользуется каталогом книг «Золотая рамка» и интернет-сайтом, где можно увидеть все книги из серии. В сфере коллекционирования есть своя специфика, замечает мужчина. Нужно учитывать тот факт, что одни и те же произведения могли переиздаваться в разные годы, разными тиражами. И для коллекционера важно собрать все эти экземпляры у себя.
Ценные издания
Чаще всего издавались и переиздавались произведения Жюля Верна. Много времени может уйти на поиск какого-то экземпляра. Стоимость одних и тех же книг иногда различается в разы. «Я считаю, что серия «Библиотека приключений и научной фантастики» - это часть истории Советского Союза. В свое время собирать книги было модно. Сейчас же это делают только коллекционеры. Не думаю, что их очень много. И для большинства это не бизнес, а хобби», - увлеченно говорит Сергей. Самая старая книга в шкафу гомельского коллекционера - «Дети капитана Гранта» (1936 г.), а самые новые книги датируются 2004 годом. Из всех книг, которые бережно хранятся на полках в прозрачных обложках, я прошу выделить самую необыкновенную. Мужчина с уверенностью отвечает: «Хочу заметить, что настоящая серия «Золотой рамки» выходила только в трёх издательствах: в Москве, Ленинграде и Новосибирске. Остальные выпускали так называемые «псевдорамки». Именно одна из таких «ненастоящих рамок» была издана в Ташкенте.
Книга «Пятнадцатилетний капитан» (1958 г.) была выпущена со словарем и расстановкой ударений над всеми словами в книге для изучения русского языка. На самом деле книги это удивительная вещь, которая хранит в себе историю своего времени».