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Загадка на выходные: задача для учеников начальной школы, которая не так проста, как кажется
Источник материала: Tut.by
В 1994 году вышел сборник занимательных задач, загадок, ребусов, геометрических головоломок, направленных на развитие сообразительности и логического мышления у детей. Однако среди вполне простых задач вроде «какая девочка нашла гриб больше» или «выложи из спичек спираль» есть и более хитроумные задания. Проверьте себя, сможете ли вы решить задачу для учеников начальной школы?
Улитка вздумала взобраться на дерево 15 метров высотой. В течение каждого дня она успевала подняться на 5 метров, но каждую ночь, во время сна, спускалась вниз на 4 метров. Через сколько суток достигнет она вершины дерева?
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Задача из сборника для детей 1994 года.
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