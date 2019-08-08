Загадка на выходные: задача для учеников начальной школы, которая не так проста, как кажется

Источник материала: Tut.by

В 1994 году вышел сборник занимательных задач, загадок, ребусов, геометрических головоломок, направленных на развитие сообразительности и логического мышления у детей. Однако среди вполне простых задач вроде «какая девочка нашла гриб больше» или «выложи из спичек спираль» есть и более хитроумные задания. Проверьте себя, сможете ли вы решить задачу для учеников начальной школы?



Фото: Seth Doyle / Unsplash

Улитка вздумала взобраться на дерево 15 метров высотой. В течение каждого дня она успевала подняться на 5 метров, но каждую ночь, во время сна, спускалась вниз на 4 метров. Через сколько суток достигнет она вершины дерева?

Ответ мы опубликуем в понедельник.