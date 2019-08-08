ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Испытываю страх и смешанные чувства». 43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

09.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась новостью в своем инстаграм-аккаунте: она ждет третьего ребенка. Примечательно, что три месяца назад актриса впервые рассказала о том, что в 2017 году ей пришлось перенести аборт по медицинским показаниям.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 7 Авг 2019 в 1:18 PDT

— Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные чувства. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему раньше времени. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках, это было нелегко, — написала актриса.

Милла Йовович также рассказала о поле будущего ребенка — актриса вместе с мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном, ждет девочку. Супруги также воспитывают старших дочерей: 11-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел.  Своего первого ребенка американская звезда родила в 32 года, а второй появился в ее семье четыре года назад, когда Йовович исполнилось 39 лет.

В мае 2019 года Йовович уже рассказывала о беременности: поводом для нее стал законопроект о запрете абортов в штате Джорджия. Милла Йовович была на сроке 4,5 месяца беременности и снималась в Восточной Европе, когда у нее неожиданно начались преждевременные роды. По медицинским показаниям было решено сделать аборт. Операция проходила без анестезии, и Милла Йовович высказала опасения, что женщины, решившиеся на аборт, будут делать его в еще более неблагополучных условиях, чем были у нее. 

— Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Когда я думаю о том, что женщина может делать аборт в более непростых условиях, чем были у меня из-за нового закона, внутри меня все сжимается. Я впала в тяжелейшую депрессию в моей жизни.

Сейчас актриса чувствует себя хорошо, но, тем не менее, она просит всех почитателей ее таланта пожелать ей и ребенку удачи.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась новостью в своем инстаграм-аккаунте: она ждет третьего ребенка
 
Новости дня
Новости разные
 
С Луны свалились. Как прошла 4-месячная имитация полёта на спутник Земли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Патриот (Ушачи)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика