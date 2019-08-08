«Испытываю страх и смешанные чувства». 43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка

Источник материала: Tut.by

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась новостью в своем инстаграм-аккаунте: она ждет третьего ребенка. Примечательно, что три месяца назад актриса впервые рассказала о том, что в 2017 году ей пришлось перенести аборт по медицинским показаниям.

— Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные чувства. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка я не хотела привязываться к нему раньше времени. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках, это было нелегко, — написала актриса.

Милла Йовович также рассказала о поле будущего ребенка — актриса вместе с мужем, режиссером Полом У. С. Андерсоном, ждет девочку. Супруги также воспитывают старших дочерей: 11-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел. Своего первого ребенка американская звезда родила в 32 года, а второй появился в ее семье четыре года назад, когда Йовович исполнилось 39 лет.

В мае 2019 года Йовович уже рассказывала о беременности: поводом для нее стал законопроект о запрете абортов в штате Джорджия. Милла Йовович была на сроке 4,5 месяца беременности и снималась в Восточной Европе, когда у нее неожиданно начались преждевременные роды. По медицинским показаниям было решено сделать аборт. Операция проходила без анестезии, и Милла Йовович высказала опасения, что женщины, решившиеся на аборт, будут делать его в еще более неблагополучных условиях, чем были у нее.

— Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Когда я думаю о том, что женщина может делать аборт в более непростых условиях, чем были у меня из-за нового закона, внутри меня все сжимается. Я впала в тяжелейшую депрессию в моей жизни.

Сейчас актриса чувствует себя хорошо, но, тем не менее, она просит всех почитателей ее таланта пожелать ей и ребенку удачи.