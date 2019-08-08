С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота на водоплавающую и болотную дичь, перепела, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря в светлое время суток.
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С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота на водоплавающую и болотную дичь
09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота на водоплавающую и болотную дичь, перепела, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря в
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