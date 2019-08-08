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С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота на водоплавающую и болотную дичь

09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота  на водоплавающую и болотную дичь, перепела, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря в светлое время суток.


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С 10 августа по 8 декабря открыта ружейная охота  на водоплавающую и болотную дичь, перепела, вальдшнепа, сизого голубя, вяхиря в
 
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