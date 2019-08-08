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Об организации призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе — ноябре 2019 г.

09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На основании Указа Президента Республики Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» Несвижский районный исполнительный комитет решил  призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь на территории Несвижского района Минской области провести в августе — ноябре 2019 г.  Гражданам мужского пола 2001 года рождения, которым до 29 ноября 2019 г. исполняется 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку, необходимо явиться в Несвижский ОРВК по адресу    г. Несвиж, улица Партизанская, 10а в установленный Законом срок и предъявить указанные в повестке документы. Гражданам, не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, необходимо явиться в Несвижский ОРВК до 16 сентября 2019 г., имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Всем гражданам Республики Беларусь призывного возраста, подлежащим призыву на срочную военную службу и службу в резерве, временно прибывшим на территорию Несвижского района, необходимо незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства и явиться в военные комиссариаты районов (городов) (обособленные подразделения), в которых они состоят на воинском учете, для прохождения мероприятий призыва на срочную военную службу, службу в резерве.

Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и собственники жилых домов за не оповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в Несвижский ОРВК будут привлечены к ответственности, в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

«НН».

 


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На основании Указа Президента Республики Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274 «Об увольнении в запас и призыве на
 
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