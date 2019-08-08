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На 45 или 60 дней: банки предлагают все больше вкладов с неформатными сроками. Сколько можно заработать

09.08.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депозиты со сроками один месяц или один год нам привычны и понятны. Однако бывают варианты вкладов со сроками 45 дней или 2 месяца. Все предложения с неформатными сроками хранения — в рублях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько на них можно заработать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На всякий случай напомним, что ставка исчисляется в годовых процентах. То есть, если вы, например, разместили деньги в банке на месяц под 10% годовых, то за этот месяц ваша прибыль составит лишь 0,83% от оставленной в банке суммы.

В случае со вкладом на полтора месяца при ставке 10% годовых размер заработка составит 1,245% от оставленной суммы. Если оставить деньги на два месяца — заработок составит 1,66% годовых.

А теперь к конкретным цифрам. Обращаем ваше внимание, что банки по-прежнему делают чуть более высокие ставки по онлайн-вкладам по сравнению с теми вариантами, которые можно открыть в отделении.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Безотзывный/
отзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

2 месяца

9,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

РУБЛЮ, ERGO SUM*

45 дней

9,67%

безотзывный*

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter*

2 месяца

9,6%

безотзывный*

Технобанк

е-Дуэт

2 месяца

7,45%

отзывный

Беларусбанк

Яркий

45 дней

9,2%

безотзывный

Белгазпромбанк

Спринт

45 дней

9,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Лояльный

2 месяца

9,05%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн — 2*

2 месяца

6,7%

отзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный*

2 месяца

9,2%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net*

2 месяца

9,0%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчёт

45 дней

9,67%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

2 месяца

9,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

РУБЛЮ, ERGO SUM*

45 дней

9,67%

безотзывный*

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter*

2 месяца

9,6%

безотзывный*

Технобанк

е-Дуэт

2 месяца

7,45%

отзывный

Беларусбанк

Яркий

45 дней

9,2%

безотзывный

Белгазпромбанк

Спринт

45 дней

9,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Лояльный

2 месяца

9,05%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн — 2*

2 месяца

6,7%

отзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный*

2 месяца

9,2%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net*

2 месяца

9,0%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчёт

45 дней

9,67%

безотзывный

* - онлайн-вклад

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Обращаем ваше внимание, что банки по-прежнему делают чуть более высокие ставки по онлайн-вкладам по сравнению с теми вариантами, которые можно открыть в отделении.
 
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