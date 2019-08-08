На 45 или 60 дней: банки предлагают все больше вкладов с неформатными сроками. Сколько можно заработать
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Источник материала:
Tut.by
Депозиты со сроками один месяц или один год нам привычны и понятны. Однако бывают варианты вкладов со сроками 45 дней или 2 месяца. Все предложения с неформатными сроками хранения — в рублях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько на них можно заработать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
На всякий случай напомним, что ставка исчисляется в годовых процентах. То есть, если вы, например, разместили деньги в банке на месяц под 10% годовых, то за этот месяц ваша прибыль составит лишь 0,83% от оставленной в банке суммы.
В случае со вкладом на полтора месяца при ставке 10% годовых размер заработка составит 1,245% от оставленной суммы. Если оставить деньги на два месяца — заработок составит 1,66% годовых.
А теперь к конкретным цифрам. Обращаем ваше внимание, что банки по-прежнему делают чуть более высокие ставки по онлайн-вкладам по сравнению с теми вариантами, которые можно открыть в отделении.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Безотзывный/
отзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
2 месяца
9,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
РУБЛЮ, ERGO SUM*
45 дней
9,67%
безотзывный*
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter*
2 месяца
9,6%
безотзывный*
Технобанк
е-Дуэт
2 месяца
7,45%
отзывный
Беларусбанк
Яркий
45 дней
9,2%
безотзывный
Белгазпромбанк
Спринт
45 дней
9,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Лояльный
2 месяца
9,05%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн — 2*
2 месяца
6,7%
отзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный*
2 месяца
9,2%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net*
2 месяца
9,0%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчёт
45 дней
9,67%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
2 месяца
9,5%
безотзывный
Белорусский народный банк
РУБЛЮ, ERGO SUM*
45 дней
9,67%
безотзывный*
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter*
2 месяца
9,6%
безотзывный*
Технобанк
е-Дуэт
2 месяца
7,45%
отзывный
Беларусбанк
Яркий
45 дней
9,2%
безотзывный
Белгазпромбанк
Спринт
45 дней
9,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Лояльный
2 месяца
9,05%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн — 2*
2 месяца
6,7%
отзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный*
2 месяца
9,2%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net*
2 месяца
9,0%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчёт
45 дней
9,67%
безотзывный
* - онлайн-вклад
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Обращаем ваше внимание, что банки по-прежнему делают чуть более высокие ставки по онлайн-вкладам по сравнению с теми вариантами, которые можно открыть в отделении.
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