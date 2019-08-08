На 45 или 60 дней: банки предлагают все больше вкладов с неформатными сроками. Сколько можно заработать

Источник материала: Tut.by

Депозиты со сроками один месяц или один год нам привычны и понятны. Однако бывают варианты вкладов со сроками 45 дней или 2 месяца. Все предложения с неформатными сроками хранения — в рублях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько на них можно заработать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На всякий случай напомним, что ставка исчисляется в годовых процентах. То есть, если вы, например, разместили деньги в банке на месяц под 10% годовых, то за этот месяц ваша прибыль составит лишь 0,83% от оставленной в банке суммы.

В случае со вкладом на полтора месяца при ставке 10% годовых размер заработка составит 1,245% от оставленной суммы. Если оставить деньги на два месяца — заработок составит 1,66% годовых.

А теперь к конкретным цифрам. Обращаем ваше внимание, что банки по-прежнему делают чуть более высокие ставки по онлайн-вкладам по сравнению с теми вариантами, которые можно открыть в отделении.

Банк Вклад Срок Ставка Безотзывный/

отзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

2 месяца 9,5% безотзывный Белорусский народный банк РУБЛЮ, ERGO SUM*

45 дней 9,67% безотзывный* Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter*

2 месяца 9,6% безотзывный* Технобанк е-Дуэт

2 месяца 7,45% отзывный Беларусбанк Яркий

45 дней 9,2% безотзывный Белгазпромбанк Спринт

45 дней 9,5% безотзывный Белгазпромбанк Лояльный

2 месяца 9,05% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн — 2*

2 месяца 6,7% отзывный Банк Дабрабыт Оптимальный*

2 месяца 9,2% безотзывный Приорбанк Выше.net*

2 месяца 9,0% безотзывный Франсабанк Верный расчёт

45 дней 9,67% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

2 месяца 9,5% безотзывный Белорусский народный банк РУБЛЮ, ERGO SUM*

45 дней 9,67% безотзывный* Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter*

2 месяца 9,6% безотзывный* Технобанк е-Дуэт

2 месяца 7,45% отзывный Беларусбанк Яркий

45 дней 9,2% безотзывный Белгазпромбанк Спринт

45 дней 9,5% безотзывный Белгазпромбанк Лояльный

2 месяца 9,05% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн — 2*

2 месяца 6,7% отзывный Банк Дабрабыт Оптимальный*

2 месяца 9,2% безотзывный Приорбанк Выше.net*

2 месяца 9,0% безотзывный Франсабанк Верный расчёт

45 дней 9,67% безотзывный

* - онлайн-вклад

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