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БАТЭ обыграл «Сараево» в матче Лиги Европы

09.08.2019 08:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ обыграл «Сараево» в матче Лиги Европы
ФК БАТЭ

«Сараево», игравшее на домашнем поле, начало более активно. Однако «желто-синие» вскоре перехватили инициативу. Одна из атак борисовчан на 19-й минуте закончилась красивой комбинацией с участием Мукама и Скавыша. Завершающим ударом отметился Дмитрий Бага. 

Пропустив гол, хозяева пошли вперед, но до конца первого тайма сравнять так и не смогли. В начала второго тайма гости продолжили давление, но БАТЭ хорошо оборонялся. Вдобавок на 70-й минуте Скавыш заработал пенальти, которое реализовал Мукам – 2:0 

«Сараево» «посыпалось» – борисовчане имели еще несколько хороших шансов забить и третий год, но затем судья принял решение прервать игру на несколько минут из-за беспорядков на трибунах. Пауза пошла на пользу хозяевам – они сумели сократить разрыв в счете благодаря голу Ханджича. 

«Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу», – прокомментировал исход встречи главком БАТЭ Алексей Бага, его слова приводит официальный сайт клуба.

Ответная встреча пройдет 15 августа в Борисове. Победитель этого противостояния поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой в паре «Астана» (Казахстан) – «Валетта» (Мальта). 

БАТЭ обыграл «Сараево» в матче Лиги Европы
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Борисовчане одержали выездную победу со счетом 2:1 и имеют хорошие шансы на выход в следующий раунд турнира.
 
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