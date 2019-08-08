БАТЭ обыграл «Сараево» в матче Лиги Европы

Источник материала: Аргументы и факты

«Сараево», игравшее на домашнем поле, начало более активно. Однако «желто-синие» вскоре перехватили инициативу. Одна из атак борисовчан на 19-й минуте закончилась красивой комбинацией с участием Мукама и Скавыша. Завершающим ударом отметился Дмитрий Бага.

Пропустив гол, хозяева пошли вперед, но до конца первого тайма сравнять так и не смогли. В начала второго тайма гости продолжили давление, но БАТЭ хорошо оборонялся. Вдобавок на 70-й минуте Скавыш заработал пенальти, которое реализовал Мукам – 2:0

«Сараево» «посыпалось» – борисовчане имели еще несколько хороших шансов забить и третий год, но затем судья принял решение прервать игру на несколько минут из-за беспорядков на трибунах. Пауза пошла на пользу хозяевам – они сумели сократить разрыв в счете благодаря голу Ханджича.

«Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу», – прокомментировал исход встречи главком БАТЭ Алексей Бага, его слова приводит официальный сайт клуба.