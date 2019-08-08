Что происходит с женами шейхов. Вспоминаем громкие разводы в мусульманском мире

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Кажется, что жены монархов в мусульманских странах осыпаны золотом, но несмотря на богатство и строгий регламентированный уклад жизни, монархи и их жены в странах, где исповедуют ислам, разводятся. Gazeta.ru предлагает вспомнить громкие разводы, случившаяся в последние несколько лет в королевских семьях нескольких мусульманских стран.

Мохаммед бин Рашид аль-Мактум и Хайя бинт аль-Хуссейн

Последние полтора месяца весь мир с интересом наблюдает за историей сбежавшей принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, которая ушла от правителя Дубая Мохаммеда бин Рашида, прихватив с собой почти $ 40 млн на «новую жизнь». Еще в середине июня публика обратила внимание на подозрительное отсутствие принцессы на скачках в Аскоте, которые она никогда раньше не пропускала. Выяснилось, что Хайя сбежала еще в начале февраля и подала на развод — сейчас она живет в особняке в Лондоне. С собой принцесса Хайя забрала своих детей — 11-летнюю дочь Джалилу и 7-летнего сына Зайеда.

Версий причины побега две.

Поначалу сообщалось, что Хайя бинт аль-Хуссейн покинула Дубай, узнав пугающую правду о судьбе одной из дочерей мужа, которая подверглась побоям и истязаниям за свою попытку сбежать из ОАЭ.

Позже в СМИ поступила новая информация — о том, что в мае шейх Мохаммед уличил Хайю в измене, увидев жену недопустимо близко к телохранителю. На это также намекает стих, который, как предполагают, шейх посвятил своей шестой жене. В произведении, опубликованном на странице шейха Мохаммеда в инстаграме, неизвестная женщина названа предательницей, автор говорит, что она «предала самое драгоценное доверие».

В рамках судебного процесса Хайя также запросила государственную защиту от преследований со стороны мужа. Шейх Мохаммед рассчитывает по результатам тяжбы получить полную опеку над детьми.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

Еще одна свежая драма — развод обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Со стороны их союз выглядел историей безумной любви. Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана Петра, а Мухаммад отрекся от престола, чтобы вернуться в штат Келантан в качестве его султана.

Оксана и Мухаммад встретились весной 2017 года на мероприятии ювелира Джейкоба Арабо в Европе, и уже следующим летом они сыграли две свадьбы по разным обрядам. Первую, в июне, — по исламскому, а вторая в ноябре прошла в подмосковной Барвихе с намеком на русские традиции, но с халяльной едой и без алкоголя.

Слухи о непримиримых разногласиях в самом начале отношений начали ходить с момента их первой свадьбы, однако регулярно опровергались официальными представителями и знакомыми Оксаны Воеводиной.

В конце мая этого года модель родила сына по имени Леон, поэтому новость о разводе пары в начале этого лета стала вдвойне неожиданной.

Мохаммед VI и Лалла Сальма

В прошлом году так же неожиданно для всех распался брак короля Марокко Мохаммеда VI и принцессы Лаллы Сальмы. Мохаммед и Лалла Сальма сыграли свадьбу в 2002 году и прожили в браке ровно 16 лет и один день. За это время у них появилось двое детей — 14-летний Мулай Хассан, будущий король Марокко, и 11-летняя Лалла Хадижа.

Об их разводе стали догадываться после того, как король и его супруга перестали появляться на публике вместе. Последним официальным мероприятием, на котором видели Мохаммеда VI и Лаллу Сальму, стало открытие музея Ива Сен-Лорана в Марракеше в октябре 2017 года.

В отличие от многих женщин арабского Востока, Лалле повезло побыть единственной супругой короля. Став принцессой, она посвятила свою жизнь общественной деятельности: начала заниматься благотворительностью и принимать участие в реформах, благодаря которым марокканские женщины получили многие права, которые раньше были даны только мужчинам.

Аль-Валид ибн Талал и Амира ат-Тавиль

Своей ярой борьбой за права женщин запомнилась и принцесса из Саудовской Аравии Амира ат-Тавиль. Принцесса всегда отличалась от типичных мусульманских женщин даже внешним видом: она одевается сдержанно и стильно, но никогда не носит традиционную абайю. Амира открыто выступает за реформы в своей стране и на своем примере показывает то, как может и должна жить женщина в мусульманской стране: она получила высшее образование в США, водительские права и даже развелась с мужем по собственной воле.

Со своим мужем принцем Аль-Валидом ибн Талалем Амира познакомилась случайно: она брала интервью для школьной газеты.

И несмотря на разницу в 28 лет (Амире было 18), в течение того же года арабский принц на ней женился. О том, что разрушило брак принца и принцессы, официально неизвестно, однако принято считать, что виной всему запрет иметь детей, который дали Амире как третьей жене принца. После развода в 2013 году Амира ат-Тавиль снова вышла замуж: в 2018-м она вступила в брак с миллиардером Халифом бин Бутти аль Мухаири.