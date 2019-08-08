Ташуев: «Такое ощущение, что эти пять мячей мы забили себе сами»

Источник материала: Tut.by

После разгромного поражения от "Торино" со счетом 0:5 , тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев дал пресс-конференцию , в которой рассказал о причинах поражения и планах на ответную игру.



Фото: ФК "Шахтер"

— В раздевалке уже сказал команде, что надо не то чтобы провести правильный анализ — нужно спокойно воспринять эту ситуацию. Потому что она оказалась суммой слагаемых различных моментов доигровых. Например, использовали новую схему, которая наигрывалась всего один день.

Я это говорю к тому, что ругать ребят сейчас не было смысла. Они делали, что могли. И такое ощущение, что эти пять мячей мы забили себе сами. К сожалению, совершили в начале матча две невынужденные ошибки, соперник получил два «стандарта» и фору в два мяча. Итальянцы продемонстрировали хорошую реализацию. Потом мы стали правильно играть, и у соперника с игры особых моментов и не было в первом тайме. У нас же после углового мог забивать Сачивко. Паша Рыбак не забил. Просто уникальная ситуация. Иначе счет стал бы 2:1, и у ребят, возможно, появилась уверенность.

В перерыве призывал команду сыграть надежно, говорил, что впереди шансы будут. Второй тайм начали правильно. Оказывали давление, зарабатывали «стандарты». А затем одиннадцатиметровый не то чтобы лишил нас стимула — психологически надломил команду. Тем более наложилась замена Хадаркевича в виду травмы. Да и усталость накапливалась, а соперник делал замены. Понятно, что «Торино» — это уровень футболистов. Хотя в первом тайме ожидал от них большего. Два «стандарта» — и залетело. А в конце игра у нас уже сломалась. Ясно, что «Торино» имел и моменты, и подходы определенные. Они уже проводили эмоционально спокойную игру.

Понятно, если бы у нас была более сбитая команда, играющая одним составом… Не буду называть фамилии. Думаю, игра стала бы более напряженной для хозяев. Так что мы не посыпаем голову пеплом. Анализируем ситуацию, понимаем качество наших футболистов — кто готов лучше, кому еще надо доработать, кто не готов до конца выдерживать интенсивность игры, которую мы хотим. Так что думаем о том, как подтянуть кондиции, и о чемпионате Беларуси. Потому что он для нас очень важен.

Ответный матч с «Торино»… Постараемся сыграть. И состав будет немного другой, и, возможно, все-таки вернем свою схему и расстановку. Постараемся дать бой, чтобы достигнуть положительного результата.