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Белинвестбанк предоставил возможность заказа платежной карточки с индивидуальным дизайном

09.08.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Банковская платежная карточка – самый широко используемый инструмент для осуществления безналичных расчетов. На сегодняшний день 23 банка страны эмитируют карточки внутренних и международных платежных систем. Согласно сведениям Национального банка, на 1 июля 2019 года в Беларуси их выпущено около 15,3 млн. единиц.

ОАО "Белинвестбанк" является одним из крупнейших эмитентов платежных карточек. А с сегодняшнего дня кредитно-финансовый институт предоставляет возможность стать обладателем банковской платежной карточки с индивидуальным дизайном.

Заказать ее можно с помощью мобильного приложения Белинвестбанка. В разделе "Заявка на карту" выберите карточку с индивидуальным дизайном. В качестве макета вы можете выбрать как одну из предложенных картинок, так и загрузить любое понравившееся изображение из галереи своего мобильного устройства.

Белинвестбанк предоставил возможность заказа платежной карточки с индивидуальным дизайном
Если вы остановились на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. При выборе собственного дизайна принт должен будет предварительно пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления такого продукта не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3-5 дней на мобильный телефон вы получите уведомление о ее готовности.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном вы сможете в том отделении, которое выбрали при заказе карты. Уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу. 

Карточка с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускается на основе MasterCard Gold PayPass EMV, она доступна в долларах США и евро. Платежная карточка категории Gold гарантирует приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.

Подчеркните свою уникальность с индивидуальным дизайном карточки Белинвестбанка! Выбирайте принт, заказывайте карту и пользуйтесь ей с удовольствием!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в контакт-центре Белинвестбанка по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39. 

Справочно:

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

 
 
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Банковская платежная карточка – самый широко используемый инструмент для осуществления безналичных расчетов. На сегодняшний день 23 банка страны эмитируют...
 
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