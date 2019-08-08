Вот почему прерывали матч «Сараево» - БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Вчерашний матч отбора в Лигу Европы «Сараево» — БАТЭ, который борисовчане выиграли 2:1 , в середине второго тайма был ненадолго прерван. И вот почему.

Одна из атак БАТЭ на 70-й минуте закончилась назначением пенальти в ворота «Сараево» и счетом 2:0 в пользу борисовчан.

Это явно взбесило фанатов хозяев поля, которые начали взрывать петарды, зажгли файеры, дым стал заволакивать поле, а один из файеров бросили прямо на поле. Поэтому судья на 81-й минуте решил остановить игру и увести игроков с поля. Примерно через пять минут встреча продолжилась.