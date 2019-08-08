ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот почему прерывали матч «Сараево» - БАТЭ

09.08.2019 08:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчерашний матч отбора в Лигу Европы «Сараево» — БАТЭ, который борисовчане выиграли 2:1, в середине второго тайма был ненадолго прерван. И вот почему.

Одна из атак БАТЭ на 70-й минуте закончилась назначением пенальти в ворота «Сараево» и счетом 2:0 в пользу борисовчан.

Это явно взбесило фанатов хозяев поля, которые начали взрывать петарды, зажгли файеры, дым стал заволакивать поле, а один из файеров бросили прямо на поле. Поэтому судья на 81-й минуте решил остановить игру и увести игроков с поля. Примерно через пять минут встреча продолжилась.


Фото: telegram-канал «Белорусский футбол»
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с женами шейхов. Вспоминаем громкие разводы в мусульманском мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Патриот (Ушачи)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика