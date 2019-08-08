Литовский инвестор возродит в центре Гродно облик зданий XVI века

grodnonews.by . Многие гродненцы не знают, что на месте сквера, расположенного за бывшим Дворцом культуры текстильщиков и перед Домом быта, в XVI–XVII веках была возведена одна из ценных построек квартала на улице Замковой – Дом рыбака. Это строение просуществовало до 1968 года. Затем его и еще два соседних, не представлявших ценности домика снесли, поскольку начали возводить Дом быта. На образовавшемся пустыре площадью 0,15 гектара разбили сквер, передает





Это место присмотрел литовский инвестор ИООО «ТД-групп» для строительства административно-торгового объекта. В своем обосновании проекта инвестор указал, что новострой будет внешне похож на снесенный комплекс из трех зданий, в том числе на Дом рыбака.









ФОТА: ДОМ РЫБАКА Ў 1957 ГОДЗЕ, З САЙТА HRODNA.LIFE

– Проект проходил общественное обсуждение, во время которого заказчику были высказаны мнения гродненцев о сохранении сквера, на что он пообещал компенсационные мероприятия вместо предполагаемых к сносу деревьев, – рассказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Ольга Борейко. – Он принял решение высадить деревья в благоустроенном скверике около дома №6 по улице Советской, в районе памятника маршалу Советского Союза Соколовскому. И уже нынешней весной там были высажены первые деревья на средства застройщика, осенью озеленение сквера продолжится пересадкой высокорослых деревьев специальной техникой «Гроднозеленстроя». Кроме того, в этом скверике будут высажены экзотические растения.



