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Суздальцев: Лукашенко боится, что по поводу него Россия и Запад "договорятся"

09.08.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие отношения связывают Александра Лукашенко и бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, рассказал политолог Андрей Суздальцев.

МИД Киргизии вручил ноту протеста белорусскому послу в Бишкеке после встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 августа.

"Киргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Киргызской Республики и упоминание киргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве призвали Минск "изменить свой подход к данной ситуации", поскольку Бакиев осужден в Киргизии, и сосредоточиться на позитивной повестке дня. Встреча Лукашенко и Бакиева состоялась 6 августа в Минске, белорусский президент поздравил экс-лидера Киргизии с его 70-летием и вручил в качестве подарка картину и кортик.

Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год, затем в ходе госпереворота он был свергнут и бежал в Беларусь. На родине его приговорили к различным срокам заключения за различные преступления. Бишкек добивается экстрадиции Бакиева, однако Минск отвечает отказом. Похищенные Бакиевым $4,6 млн были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в США в отношении Евгения Гуревича — приближенного к семье Бакиевых. США вернули эти деньги Киргизии.

12 февраля 2013 года Военный суд Киргизии заочно приговорил Курманбека Бакиева к 24 годам колонии усиленного режима за подавление "народного восстания" в результате которого погибли 90 человек. В декабре 2017 года Октябрьский райсуд Бишкека заочно приговорил Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева к десяти годам лишения свободы за пособничество коррупции в рамках дела о незаконном преобразовании в 2008 году 262 га сельскохозяйственных угодий в участки для строительства частных жилых домов.


Как сказал "Правде. Ру" политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев,"когда Курманбек Бакиев был у власти, он крепко дружил с президентом Беларуси". 

"Что было заложено в этой дружбе, понять трудно, потому что экономические отношения, торговые были очень незначительные".


По словам политолога, когда Бакиев был свергнут в 2010 году, "он бежал сначала на юг своей родной Ошской области, но здесь вылезли его связи с наркомафией, с наркотрафиком". Тогда он выехал в Казахстан, но до Астаны не доехал, а на "белорусском самолете был вывезен в Минск", и "Лукашенко категорически отказался его сдавать". "Видно, не очень хотелось, чтобы узнавали его тайну в отношениях с Бакиевым", — отметил Андрей Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко "очень тяжело воспринял тот факт, что уход Бакиева согласовали Москва и Вашингтон". И, когда недавно случился компромисс между Западом и Россией в отношении Молдавии, "в Минске тоже был траур" — а вдруг и по поводу него договорятся.

"Лукашенко также намекает на то, что должен быть некий интернационал авторитарных деятелей, потому что иначе не объяснить демонстративный шикарный прием Бакиеву и его семье", — резюмировал Андрей Суздальцев.
 
Теги: Минск
 
 
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Какие отношения связывают Александра Лукашенко и бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, рассказал политолог Андрей Суздальцев.
 
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