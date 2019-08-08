МИД Киргизии вручил ноту протеста белорусскому послу в Бишкеке после встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 августа.





"Киргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Киргызской Республики и упоминание киргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами", — говорится в сообщении МИД.





В ведомстве призвали Минск "изменить свой подход к данной ситуации", поскольку Бакиев осужден в Киргизии, и сосредоточиться на позитивной повестке дня. Встреча Лукашенко и Бакиева состоялась 6 августа в Минске, белорусский президент поздравил экс-лидера Киргизии с его 70-летием и вручил в качестве подарка картину и кортик.





Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год, затем в ходе госпереворота он был свергнут и бежал в Беларусь. На родине его приговорили к различным срокам заключения за различные преступления. Бишкек добивается экстрадиции Бакиева, однако Минск отвечает отказом. Похищенные Бакиевым $4,6 млн были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в США в отношении Евгения Гуревича — приближенного к семье Бакиевых. США вернули эти деньги Киргизии.





12 февраля 2013 года Военный суд Киргизии заочно приговорил Курманбека Бакиева к 24 годам колонии усиленного режима за подавление "народного восстания" в результате которого погибли 90 человек. В декабре 2017 года Октябрьский райсуд Бишкека заочно приговорил Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева к десяти годам лишения свободы за пособничество коррупции в рамках дела о незаконном преобразовании в 2008 году 262 га сельскохозяйственных угодий в участки для строительства частных жилых домов.



