"Меня можете расстрелять, но ребят не трогайте!": как сдавался Атамбаев

8 августа экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан представителями силовых органов. Это произошло на второй день спецоперации, в среду силовики потерпели неудачу, один из спецназовцев погиб в результате столкновений со сторонниками бывшего президента страны. Всего за медицинской помощью обратились 80 человек.





В соцсетях появилось видео переговоров Атамбаева с силовиками за несколько минут до его сдачи.









А также кадры передачи оружия, которое сторонники экс-президента накануне отобрали у силовиков.





Напомним, что в четверг Атамбаев сделал заявление, в котором взял вину за гибель спецназовца на себя. Речь идет о подполковнике Усене Ниязбекоев, заместитель командира спецподразделения Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана «Альфа».





Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил в свою очередь, что статус Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления после событий в селе Кой-Таш.









«Настоящее время» . Вечером, 8 августа, около тысячи сторонников Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека к так называемому Белому дому, зданию администрации президента, сообщает





Они скандировали лозунги и свистели, требуя освобождения бывшего президента: он в данный момент задержан и находится на допросе в ГКНБ (Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана). Силовики разогнали протестующих.









Предыстория конфликта





Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии.





В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, после чего парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам. Он был лишен статуса «экс-президента».





МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но тот отказался.