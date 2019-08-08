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«Квартал» нашёл актёра, который будет пародировать Владимира Зеленского
Источник материала: Партизан
Актёр Юрий Великий вероятней всего будет на сцене пародировать украинского президента Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартлал», фронтменом которого ранее был сам Владимир Зеленский, сообщает
Сам Великий в своем
Фрагменты из репетиций, на которых присутствует Великий, также публиковала в Facebook студия Квартал 95.
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Актёр Юрий Великий вероятней всего будет на сцене пародировать украинского президента Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартлал», фронтменом которого ранее...
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