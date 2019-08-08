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«Квартал» нашёл актёра, который будет пародировать Владимира Зеленского

09.08.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актёр Юрий Великий вероятней всего будет на сцене пародировать украинского президента Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартлал», фронтменом которого ранее был сам Владимир Зеленский, сообщает Украинская правда.

Сам Великий в своем Instagram уже публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.



Фрагменты из репетиций, на которых присутствует Великий, также публиковала в Facebook студия Квартал 95.
 
 
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Актёр Юрий Великий вероятней всего будет на сцене пародировать украинского президента Владимира Зеленского в шоу «Вечерний квартлал», фронтменом которого ранее...
 
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