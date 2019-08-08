Турецкое правительство уничтожило более 300 тысяч книг

Министр образования Турции объявил на прошлой неделе, что 301878 книг были уничтожены, поскольку они связаны с Фетхуллой Гюленом, мусульманским священнослужителем, которого Турция обвиняет в подстрекательстве к попытке военного переворота в 2016 году. Гюлен отрицает свою причастность.





Например, в 2016 году в Турции была запрещена математическая книга за то, что в вопросе были представлены инициалы Гюлена («из точки F в точку G»).









Также в Турции были уничтожены учебники, где было слово «Пенсильвания» — штат, в котором живёт Гюлен. Новые учебники были переизданы без этого слова.