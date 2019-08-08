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Турецкое правительство уничтожило более 300 тысяч книг

09.08.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 300 000 книг были изъяты из турецких школ и библиотек и уничтожены после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, пишет Guardian.

Министр образования Турции объявил на прошлой неделе, что 301878 книг были уничтожены, поскольку они связаны с Фетхуллой Гюленом, мусульманским священнослужителем, которого Турция обвиняет в подстрекательстве к попытке военного переворота в 2016 году. Гюлен отрицает свою причастность.

Например, в 2016 году в Турции была запрещена математическая книга за то, что в вопросе были представлены инициалы Гюлена («из точки F в точку G»).


Также в Турции были уничтожены учебники, где было слово «Пенсильвания» — штат, в котором живёт Гюлен. Новые учебники были переизданы без этого слова.
 
 
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Более 300 000 книг были изъяты из турецких школ и библиотек и уничтожены после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, пишет Guardian.
 
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