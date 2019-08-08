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Люксембург полностью легализует марихуану – впервые в Европе

09.08.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люксембург станет первой страной в Европе, которая полностью легализует марихуану.

В ближайшие два года употребление конопли будет разрешено для жителей страны старше 18 лет. Производство и поставки каннабиса будет регулировать специальное агентство, сообщает The Guardian.

Соответствующее законодательство будет разработано к концу этого года. Скорее всего, употреблять коноплю разрешат только гражданам Люксембурга, чтобы не привлекать в страну наркотуристов. Выращивание конопли дома тоже, вероятно, будет запрещено.


Подростков 12-17 лет не будут наказывать за хранение до пяти граммов марихуаны.

Сегодня марихуана полностью легализована в Канаде, Уругвае и нескольких штатах США. В Нидерландах продажа и употребление каннабиса разрешена в кофешопах. Технически, продажа, рекреационное употребление и хранение до пяти граммов запрещены, но фактически не являются преступлением.
 
 
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Люксембург станет первой страной в Европе, которая полностью легализует марихуану.
 
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