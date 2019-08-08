Люксембург полностью легализует марихуану – впервые в Европе

The Guardian . В ближайшие два года употребление конопли будет разрешено для жителей страны старше 18 лет. Производство и поставки каннабиса будет регулировать специальное агентство, сообщает





Соответствующее законодательство будет разработано к концу этого года. Скорее всего, употреблять коноплю разрешат только гражданам Люксембурга, чтобы не привлекать в страну наркотуристов. Выращивание конопли дома тоже, вероятно, будет запрещено.









Подростков 12-17 лет не будут наказывать за хранение до пяти граммов марихуаны.





Сегодня марихуана полностью легализована в Канаде, Уругвае и нескольких штатах США. В Нидерландах продажа и употребление каннабиса разрешена в кофешопах. Технически, продажа, рекреационное употребление и хранение до пяти граммов запрещены, но фактически не являются преступлением.