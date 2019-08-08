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В Мяделе умерла девочка в возрасте чуть более месяца
Источник материала: Партизан
Мядельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти девочки, которой было немногим более одного месяца.
Официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова рассказала корреспонденту
— Семейная пара, отец и мать девочки, вместе с ней находились 6 августа в гостях в Мяделе. Там и наступила смерть ребенка. Следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Мядельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти девочки, которой было немногим более одного месяца.
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