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В Мяделе умерла девочка в возрасте чуть более месяца

09.08.2019 07:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мядельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти девочки, которой было немногим более одного месяца.

Официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Семейная пара, отец и мать девочки, вместе с ней находились 6 августа в гостях в Мяделе. Там и наступила смерть ребенка. Следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

 
 
 
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Мядельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти девочки, которой было немногим более одного месяца.
 
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