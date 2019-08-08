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Алексей Бага: прилетели две хорошие зажигалки с трибун — заберу на сувениры

09.08.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлениями о первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против боснийского "Сараево", в котором его команда одержала победу (2:1).

- Насколько вы удивлены игрой соперника после вынужденной паузы во втором тайме?

- Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу.

- Считаю, "Сараево" сегодня выглядело лучше, чем БАТЭ.

- Самое красивое в футболе — цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой.

- То есть не согласитесь, что вам сопутствовала удача?

- В еврокубках главное — результат. И мы его добились.


- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об атмосфере матча.

- Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело — заберу на сувениры. А так атмосфера фантастическая, шикарная — мне очень понравилось, — цитирует Багу пресс-служба.
 
 
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Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага поделился впечатлениями о первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против боснийского "Сараево", в котором...
 
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