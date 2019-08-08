Алексей Бага: прилетели две хорошие зажигалки с трибун — заберу на сувениры

- Насколько вы удивлены игрой соперника после вынужденной паузы во втором тайме?





- Пауза, вызванная поведением болельщиков, пошла на пользу "Сараево", которое забило плюс имело еще момент. Ну а в целом оценю этот матч положительно для нас: одержали победу на выезде над крепкой командой, дважды отличились. Ребята проделали хорошую работу.





- Считаю, "Сараево" сегодня выглядело лучше, чем БАТЭ.





- Самое красивое в футболе — цифры на табло. Мы выиграли 2:1 и едем домой с победой.





- То есть не согласитесь, что вам сопутствовала удача?





- В еврокубках главное — результат. И мы его добились.









- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об атмосфере матча.





- Две хорошие зажигалки с трибуны мне прилетело — заберу на сувениры. А так атмосфера фантастическая, шикарная — мне очень понравилось, — цитирует Багу пресс-служба.