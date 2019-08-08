Беларусь будет строить в Кении завод и рыбоводческую ферму

Источник материала: Партизан

Беларусь и Кения договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы. Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.