|
Беларусь будет строить в Кении завод и рыбоводческую ферму
Источник материала: Партизан
Беларусь и Кения договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы. Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.
Кроме того, были заключены контракты на поставку оборудования, автомобилей и тракторов на 20 млн долларов. Они также предполагают открытие в Кении сборочного производства беларусских тракторов. Его мощность составит до 5 тыс. единиц в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Кения договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы. Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)