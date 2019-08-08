ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь будет строить в Кении завод и рыбоводческую ферму

09.08.2019 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь и Кения договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы. Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.

Кроме того, были заключены контракты на поставку оборудования, автомобилей и тракторов на 20 млн долларов. Они также предполагают открытие в Кении сборочного производства беларусских тракторов. Его мощность составит до 5 тыс. единиц в год.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Кения договорились о строительстве завода железобетонных конструкций и рыбоводческой фермы. Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спикер Сейма Польши объявил об отставке после скандала с правительственным самолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Патриот (Ушачи)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика