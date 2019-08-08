Спикер Сейма Польши объявил об отставке после скандала с правительственным самолетом

Отставка связана со скандалом вокруг правительственных самолетов и вертолетов. В конце июля в польских СМИ появилась информация, что Кухциньский много раз вылетал на правительственных самолетах и вертолете в Подкарпатское воеводство, где он родился. С собой он часто брал свою семью. С марта 2018 года по май 2019 года он совершил около 100 полетов в Подкарпатское воеводство и обратно. Это обошлось бюджету в 4 миллиона злотых (более 1 миллиона долларов), сообщает Onet.pl.





«Я не нарушал закон, а число полетов, которые стали предметом споров, объясняется большим количеством встреч с жителями», — написал Кухциньский в Twitter, объявляя об отставке.









Его отставки требовала оппозиция. Кухциньский представляет правящую парию «Право и справедливость». Ее лидер Ярослав Качиньский заявил, что спикер не нарушал закон, но принял решение уйти с поста под давлением общественного мнения.