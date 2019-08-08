Ведущие американские банки передали Конгрессу доказательства связи Трампа с россиянами

По данным издания, в документах указана информация о связях Трампа и его семьи с россиянами.





В документах есть электронная переписка, кредитные соглашения и другие документы, связанные с бизнесом Трампа.





Журналисты напоминают, что Трамп ранее обращался в суд, желая ограничить доступ к своим документам, связанным с бизнесом.





Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.









Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.





В то же время прокурор собрал достаточно сведений, подтверждающих, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.