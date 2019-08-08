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Ведущие американские банки передали Конгрессу доказательства связи Трампа с россиянами

09.08.2019 07:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что ведущие банки передали в один из комитетов Конгресса документы, в которых доказана связь президента Дональда Трампа с россиянами.

По данным издания, в документах указана информация о связях Трампа и его семьи с россиянами.

В документах есть электронная переписка, кредитные соглашения и другие документы, связанные с бизнесом Трампа.

Журналисты напоминают, что Трамп ранее обращался в суд, желая ограничить доступ к своим документам, связанным с бизнесом.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.


Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

В то же время прокурор собрал достаточно сведений, подтверждающих, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.
 
 
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Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что ведущие банки передали в один из комитетов Конгресса документы, в которых доказана связь президента Дональда...
 
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