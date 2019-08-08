Гордость гимназии – новый конференц-зал

Источник материала: Газета Авангард

Не за горами новый учебный год. Многие учреждения образования активно готовятся принять в своих стенах учеников и завершают последние штрихи в части ремонтных работ.

На этой неделе мы наведались в гимназию райцентра и узнали у директора Анны Василенко, насколько основательно они подготовились к 1 сентября.

— Пожалуй, главной нашей гордостью является новый конференц-зал, под который мы переоборудовали одно из помещений гимназии на втором этаже. Это была наша места, ведь, по большому счету, в учреждении образования не было достойного помещения, где мы могли бы проводить масштабные мероприятия, принимать гостей и просто собираться полным составом. Теперь у нас есть прекрасный конференц-зал на 30 посадочных мест и общей вместимостью около 60 человек, оснащенный мультибордом, также здесь оборудованы сцена и президиум. К слову, мебель для конференц-зала стоимостью 1200 рублей мы приобрели за счет внебюджетный средств.

Также на втором этаже мы демонтировали ограждение бывшей литературной гостиной, которое было выполнено из стеклянных труб, и сейчас на этом месте расположено просторное фойе, где в перспективе мы планируем разместить мягкую мебель.

Хочу также отметить, что на средства, выделенные гимназии из Фонда превентивных мероприятий в рамках проводимой Белгосстрахом акции «Белгосстрах – детям», на сумму 2000 рублей нами была приобретена новая компьютерная техника.

Традиционно, произведен косметический ремонт всех 23 учебных кабинетов, коридоров и лестничных пролетов, обновлен фасад здания. Крыльцо и тамбур мы выложили уличной нескользящей плиткой, кроме того, в тамбуре мы «подняли пол», который просел на 10 см, и установили новую входную дверь.

Колоны в фойе на первом этаже мы выложили декоративной плиткой, ей же сейчас оформляем стену напротив входа в гимназию, которую планируем сделать так называемой имиджевой стеной нашего учреждения.

Преобразилась к новому учебному году и территория гимназии: так, в рамках выполнения распоряжения районного исполнительного комитета были высажены саженцы сумаха, можжевельника, берез, разбит яблоневый сад. К слову, саженцы были предоставлены нам на безвозмездной основе индивидуальным предпринимателем из п. Светлый Николаем Руденковым. Новинкой также является и вертикальное озеленение фасада здания, — рассказала Анна Михайловна.

Подробно о работах, проведенных в учреждениях образования Будакошелевщины, читайте в ближайшем номере «Авангарда» в интервью с начальником отдела образования, спорта и туризма райисполкома Еленой Парфененко.











Марина КРАСНИК. Фото автора.