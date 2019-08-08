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«Шахтер» разгромно уступил «Торино» в Лиге Европы

09.08.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Шахтер» разгромно уступил «Торино» в Лиге Европы
ФК Шахтер

Хозяева поля вышли вперед уже на 2-й минуте: верховую передачу с правого фланга замкнул Андреа Белотти. Через 13 минут удвоил преимущество своей команды Армандо Иццо – он пробил после углового.

У «Шахтера» хороший шанс отличиться имел Павел Рыбак, который не попал по воротам с нескольких метров. 

После перерыва Андреа Белотти с пенальти оформил дубль, затем по голу забили Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци.

Ответный матч пройдет 15 августа на поле минского стадиона "Динамо". 

Победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой пары «Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия). 

— К сожалению, совершили в начале матча две невынужденные ошибки, соперник получил два «стандарта» и фору в два мяча. Итальянцы продемонстрировали хорошую реализацию. Потом мы стали правильно играть, и у соперника с игры особых моментов и не было в первом тайме. У нас же после углового мог забивать Сачивко. Паша Рыбак не забил. Просто уникальная ситуация. Иначе счет стал бы 2:1, и у ребят, возможно, появилась уверенность, – прокомментировал исход встречи главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, его слова приводит сайт ФК «Шахтер». 

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