«Шахтер» разгромно уступил «Торино» в Лиге Европы

Источник материала: Аргументы и факты

Хозяева поля вышли вперед уже на 2-й минуте: верховую передачу с правого фланга замкнул Андреа Белотти. Через 13 минут удвоил преимущество своей команды Армандо Иццо – он пробил после углового.

У «Шахтера» хороший шанс отличиться имел Павел Рыбак, который не попал по воротам с нескольких метров.

После перерыва Андреа Белотти с пенальти оформил дубль, затем по голу забили Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци.

Ответный матч пройдет 15 августа на поле минского стадиона "Динамо".

Победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой пары «Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон» (Англия).