Рабочее совещание по актуальным вопросам

В начале недели в управлении по образованию, спорту и туризму состоялось совещание начальника управления Илоны Юрьевны Достанко с руководителями учреждений образования района.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:

— Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-з «О борьбе с коррупцией».

— Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

— О готовности учреждений образования к 2019/2020 учебному году.

— О подготовке и проведении районной конференции педагогических работников и др.

С информацией по первому вопросу выступила заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Оксана Анатольевна Пиляк. Она отметила важность данного документа и акцентировала внимание руководителей на основных пунктах Закона. Дополнения по данному вопросу внес присутствовавший на совещании оперуполномоченный ОБЭП Смолевичского РОВД Андрей Викторович Ковзович.

Он отметил:

— Наверное, ни для кого не секрет, что борьбе с коррупцией со стороны государства уделяется большое внимание. Основным нормативным документом, который предусматривает санкции за совершение преступлений в данной сфере, является Уголовный Кодекс Республики Беларусь. В нем 10 статей отнесены к коррупционным. Среди них — хищение, злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, дача взятки, получение взятки и другие преступления. За истекший период 2019 года сотрудниками ОБЭП Смолевичского РОВД выявлено 4 преступления, которые отнесены к категории коррупционных. Всего за истекший период выявлено 17 преступлений в сфере экономики. Я бы сказал, что доля коррупционных преступлений невелика, но все же, они имеют место быть. Хочу отметить, что выявленные преступления подпадают под действие следующих статей УК: это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки и превышение служебных полномочий. Также хочу напомнить, что каждое должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Поэтому, уважаемые руководители, призываю вас здраво мыслить и не поддаваться на провокации.

Работа по другим вопросам была продолжена согласно плану повестки, руководители УО района были ознакомлены с полезной информацией, а также смогли обсудить насущные вопросы деятельности УО и поговорить о планах работы на новый учебный год, до начала которого осталось не так много времени.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.



