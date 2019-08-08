В воскресенье свой профессиональный праздник – День строителя – отмечают те, кто посвятил свою жизнь самой мирной и созидательной профессии. Умение строить во все времена было в почете, а люди, владеющие этим непростым мастерством, всегда пользовались уважением, потому что строить – значит менять жизнь к лучшему и думать о будущем.

Благодаря самоотверженному труду, высокой квалификации строителей и ответственному подходу к делу, на Смолевиччине появляются новые объекты, модернизируются старые. Строители смело могут гордиться личным вкладом, который кропотливым и непростым трудом вносят в возведение жилых домов, зданий предприятий и организаций. Профессионалы своего дела работают, чтобы жизнь в родном краю стала лучше, комфортнее и удобнее.

Труженики ЗАО «ПМК-228» неоднократно становились победителями среди трудовых коллективов предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и социальной сферы Смолевичского района.

Сегодня «ПМК-228» – это закрытое акционерное общество (с 1995 года), являющееся крупнейшим строительным предприятием района, оснащенным современной техникой и оборудованием, применяющим передовые технологии строительства. Здесь трудятся больше 50 человек, 11 из которых – женщины. Руководит организацией человек, знающий сферу строительства изнутри, способный найти подход к каждому работнику – Виктор Александрович Федотов.

На данный момент ЗАО «ПМК-228» не задействовано в капитальном строительстве. Недавно работники организации трудились на субподряде по строительству многоквартирных домов в Озерицкой Слободе – выполняли отделочные работы и благоустройство дворовой территории.

Представители организации намерены принять активное участие в возведении жилфонда и иных объектов по программе строительства города-спутника. Так, на экспертизе находится 40-квартрный дом, к возведению которого уже в ближайшее время приступят смолевичские строители.

Недавно специалисты ПМК завершили первый этап благоустройства дворовых территорий в пос. Октябрьский. Также производились ремонты коровников, мастерских и гаражей в сельскохозяйственных организациях района.

Как видим, работники предприятия трудятся на различных объектах региона. У строителей нет незначительной работы. Ведь везде, где они приложили свою руку, остается зримый результат. Так, сейчас одна из бригад ЗАО «ПМК-228» занята на благоустройстве и реконструкции мемориального комплекса в урочище Стриево, где в годы Великой Отечественной войны дислоцировалась партизанская бригада «Разгром».

Совместно с руководством Курганского сельисполкома был разработан план реконструкции мемориальных комплексов, после чего мастера из ПМК принялись за работу.

– Один из памятников был отреставрирован ко Дню Независимости – заменена тротуарная плитка, произведены отделочные работы и благоустройство территории, – рассказывает главный инженер ЗАО «ПМК-228» Олег Владимирович Королев. – Конечно, ураган сильно повредил памятники, но нашим мастерам по силам произвести реконструкцию. Тем более, отрадно вносить лепту в сохранение культурного наследия и памяти о подвиге земляков.





На мемориальном комплексе трудится звено бригады каменщиков под руководством бригадира Николая Александровича Дергоусова.

Он переехал на Смолевиччину из России в 1986 году и обосновался с семьей в деревне Пекалин. Потрудившись некоторое время в местном хозяйстве, ушел работать на стройку, а затем пришел работать в ПМК-228. За годы работы в строительстве его умелыми руками возведено не одно здание – это и жилые дома, и помещения организаций, и многие другие. Сначала Николай Александрович трудился рядовым каменщиком, затем руководство заметило профессионализм и мастерство строителя, и он был назначен бригадиром.

– Я был задействован на многих объектах, но работать на данном мемориальном комплексе – большая честь, – делится строитель. – Здесь трудится не вся моя бригада, объект небольшой, поэтому нас разделили по звеньям. Как бригадир, я слежу за наличием необходимого инвентаря и стройматериалов, общаюсь с руководством. Вообще, в моей бригаде собрались настоящие профессионалы своего дела. Я считаю, что в строительство нужно идти только тем людям, которые любят созидать. Когда-то я, будучи трактористом, и подумать не мог, что стану строителем. Теперь это дело всей моей жизни.

О пенсии собеседник и думать не хочет. Говорит: «Пока силы есть – буду работать».

Николая Александровича можно смело отнести к числу счастливых людей, помимо любимой работы, у него есть любящая супруга, дети и внуки. По словам собеседника, семейное благополучие, здоровье и являются самым большим счастьем.

Трудится каменщиком в бригаде и представительница прекрасной половины человечества – Галина Константиновна Петрашкевич. Она пришла в профессию более сорока лет назад, а с 1984 года трудится в «ПМК-228». Глядя на эту хрупкую женщину, поражаешься, как у нее получается работать наравне с мужчинами. Галина Константиновна неоднократно принимала благодарности от руководства и с радостью делится опытом с молодыми специалистами.

– За годы работы я принимала участие в строительстве самых разных объектов, выполняла различные виды работ, но внести лепту в реконструкцию мемориального комплекса – дело особенно важное и почетное. Побывав здесь впервые, мне было интересно побольше узнать о партизанской бригаде «Разгром», – делится Галина Константиновна. – В преддверии профессионального праздника хочу пожелать коллегам крепкого здоровья и удовлетворения от работы, а родной организации – процветания и новых заказов.

Уже полтора года на должности мастера работает в ПМК-228 Максим Юрьевич Купрейчик. Молодой человек пришел в организацию сразу после школы и трудился подсобным рабочим, затем стал каменщиком и параллельно получил образование по специальности «техник-строитель». Руководство быстро заметило перспективного сотрудника, который уже успел проявить себя на разных видах работ, и Максим Юрьевич был назначен мастером.

– Безусловно, каменщиком было работать непросто, – делится Максим Купрейчик. – Но мне всегда нравилась моя работа. К сожалению, сейчас молодые люди не хотят идти в строительную сферу, все хотят найти работу полегче. Но я рад, что нашел дело своей жизни. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!

Есть в организации и представители семейных династий. Так, уже много лет трудится в ПМК-228 водитель Дмитрий Петрович Филиппович. По стопам отца пошел и его сын Максим, и был принят водителем в ПМК. После армии молодой человек вернулся в организацию, и в семейном тандеме они с отцом умело выполняют поставленные задачи. Нет техники, с которой не стравились бы Филипповичи!

Прогресс стремительно входит в нашу повседневность, затрагивая и строительную сферу. С каждым годом усовершенствуется техника, появляются новые электроинструменты, стройматериалы, но неизменно самым главным остаются здесь профессионализм и знание дела каждого отдельного работника.

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Профессия строителей одна из самых нужных и благородных – ведь все, что создано руками строителей, будет служить не одному поколению людей. Сердечно поздравляем с праздником всех тех, для кого стройка стала призванием. Спасибо вам за созидательный труд, который создает условия для комфортной и благоустроенной жизни жителей нашего района.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото А. ВОЛОДЬКО.

