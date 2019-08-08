Молодежная стройка: студенты Беларуси и России возводят в Минске метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты из Беларуси и России приехали в Минск строить третью линию метро. Каникулам и отдыху на море они предпочли работу в городском подземелье. Силами студотряда почти готова станция «Вокзальная». В следующем году планируют сдать «Юбилейную». О вкладе молодежи в развитие белорусского метрополитена – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Разгрузить машину, принести кирпичи, разобрать арматуру. И все это силами студентов. Дорожат каждой парой рук. Строительство станции ведется круглосуточно без перерывов на выходные и праздники. Но к студентам подход особый: рабочий день строго нормирован.

«Рабочий день у нас с 8:00 до 16.30, учитывая, что обед у нас полчаса. Рабочие дни только с понедельника по пятницу», – сказал командир студотряда Георгий Дроздов.

Георгий – из Беларуси. И это его первое лето в студотряде. Работает всего неделю, но утверждает, что несколько дней здесь стоят месяца тренировок в спортзале.

«Тут по-другому все выглядело: стояли леса, желтые балки держали потолки, потому что они недавно залиты были. Мы их разбирали, складировали леса и грузили на кран, поднимали», – рассказал Георгий Дроздов.

«Юбилейная» – одна из четырнадцати станций на третьей линии минской подземки. И один из самых трудных проектов. Строительство осложняют грунтовые воды.



«Это самая глубокая станция из всех построенных и запланированных к строительству. Глубина около 29 метров», – отметил заместитель генерального директора УП «Минскметрострой» Олег Бойчук.

Сдать «Юбилейную» планируют в первой половине 2020 года. А вот «Вокзальная» готова уже на 95%. Тоже не без помощи студентов.



«Скажут цемент мешать – будем мешать цемент. Скажут носить что-то – носим. Помогаем», – сказала студентка из России Полина Кожура.

Довольны и коллективом, и условиями труда. Уже получили первую зарплату: 350 долларов. Но говорят, работают не только ради денег. Трудовые семестры – это еще и отличная возможность найти новых друзей.

Обмен студенческими отрядами между Беларусью и Россией практикуется часто. Так, белорусские студенты уже четвертый год подряд в Санкт-Петербурге помогают реконструировать дворцово-парковый ансамбль «Гатчина».