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Молодежная стройка: студенты Беларуси и России возводят в Минске метро
09.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты из Беларуси и России приехали в Минск строить третью линию метро. Каникулам и отдыху на море они предпочли работу в городском подземелье. Силами студотряда почти готова станция «Вокзальная». В следующем году планируют сдать «Юбилейную». О вкладе молодежи в развитие белорусского метрополитена – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
Разгрузить машину, принести кирпичи, разобрать арматуру. И все это силами студентов. Дорожат каждой парой рук.
«Рабочий день у нас с 8:00 до 16.30, учитывая, что обед у нас полчаса. Рабочие дни только с понедельника по пятницу», – сказал командир студотряда Георгий Дроздов.
Георгий – из Беларуси. И это его первое лето в студотряде. Работает всего неделю, но утверждает, что несколько дней здесь стоят месяца тренировок в спортзале.
«Тут по-другому все выглядело: стояли леса, желтые балки держали потолки, потому что они недавно залиты были. Мы их разбирали, складировали леса и грузили на кран, поднимали», – рассказал Георгий Дроздов.
«Юбилейная» – одна из четырнадцати станций на третьей линии минской подземки. И один из самых трудных проектов. Строительство осложняют грунтовые воды.
Сдать «Юбилейную» планируют в первой половине 2020 года. А вот «Вокзальная» готова уже на 95%. Тоже не без помощи студентов.
Довольны и коллективом, и условиями труда. Уже получили первую зарплату: 350 долларов. Но говорят, работают не только ради денег. Трудовые семестры – это еще и отличная возможность найти новых друзей.
Обмен студенческими отрядами между Беларусью и Россией практикуется часто. Так, белорусские студенты уже четвертый год подряд в Санкт-Петербурге помогают реконструировать дворцово-парковый ансамбль «Гатчина».
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Силами студотряда почти готова станция «Вокзальная». В следующем году планируют сдать «Юбилейную».
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