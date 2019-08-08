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Беларусь построит в Кении завод и рыбоводческую ферму
09.08.2019 09:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.
Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.Кроме того, Беларусь поставит автотехнику и оборудование на 20 млн долларов с последующим созданием на территории страны сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год.
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Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.
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