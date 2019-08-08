Источник материала: Ежедневник





Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.

Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь построит в Кении завод и рыбоводческую ферму Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.

Кроме того, Беларусь поставит автотехнику и оборудование на 20 млн долларов с последующим созданием на территории страны сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год.