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Беларусь построит в Кении завод и рыбоводческую ферму

09.08.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь построит в Кении завод и рыбоводческую ферму

Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.

Соглашение на сумму 104 млн долларов было подписано по итогам делового форума, прошедшего в Найроби, сообщает посольство нашей страны в Кении.

Кроме того, Беларусь поставит автотехнику и оборудование на 20 млн долларов с последующим созданием на территории страны сборочного производства белорусских тракторов мощностью до 5 тыс. единиц в год. 
 
 
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Беларусь построит в Кении завод железобетонных конструкций и рыбоводческую ферму общей стоимостью около 104 млн долларов.
 
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