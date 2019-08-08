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BMW готовит электрическую «семерку»

09.08.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если верить СМИ, в ряду седьмой серии следующего поколения появится модификация на электротяге. Флагманский электромобиль баварской марки получит обозначение i7, сообщает немецкое издание Autobild.


Платформа, на которой разрабатывается новое поколение седана седьмой серии, помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов подразумевает также использование электропривода. Причем внешне электрический вариант будет отличаться от версий с привычными ДВС — в этом плане баварцы последуют примеру Mercedes, который также готовит к дебюту свой флагманский электрокар EQS, по габаритам сопоставимый с S-классом, но отличающийся при этом типом кузова (возможно, это будет пятидверный лифтбек).

Скорей всего, i7 предложат с различными вариантами тяговых батарей — у базовой версии ожидается емкость 80 кВтч, а у топ-версии 120 кВтч. По информации ресурса BMW Blog, топовая модификация i7 получит два электродвигателя суммарной мощностью 650 лошадиных сил, а на одной зарядке она сможет проезжать до 700 км.

Ожидается, что новая «семерка» будет представлена в 2021 году, а выход на рынок i7 последует спустя год.

 
 
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Если верить СМИ, в ряду седьмой серии следующего поколения появится модификация на электротяге
 
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