BMW готовит электрическую «семерку»

Источник материала: Tut.by

Если верить СМИ, в ряду седьмой серии следующего поколения появится модификация на электротяге. Флагманский электромобиль баварской марки получит обозначение i7, сообщает немецкое издание Autobild .





Платформа, на которой разрабатывается новое поколение седана седьмой серии, помимо традиционных бензиновых и дизельных моторов подразумевает также использование электропривода. Причем внешне электрический вариант будет отличаться от версий с привычными ДВС — в этом плане баварцы последуют примеру Mercedes, который также готовит к дебюту свой флагманский электрокар EQS, по габаритам сопоставимый с S-классом, но отличающийся при этом типом кузова (возможно, это будет пятидверный лифтбек).

Скорей всего, i7 предложат с различными вариантами тяговых батарей — у базовой версии ожидается емкость 80 кВтч, а у топ-версии 120 кВтч. По информации ресурса BMW Blog , топовая модификация i7 получит два электродвигателя суммарной мощностью 650 лошадиных сил, а на одной зарядке она сможет проезжать до 700 км.

Ожидается, что новая «семерка» будет представлена в 2021 году, а выход на рынок i7 последует спустя год.