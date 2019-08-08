Писк моды и показатель богатства. Как фото с котами и собаками 150 лет назад захватили мир

Источник материала: Tut.by

Публикация в социальных сетях фотографии с котиками — беспроигрышный вариант получить огромное количество лайков и добрых комментариев. Но мало кто знает, что сто пятьдесят лет назад фотопортрет с домашними питомцами считался не только показателем достатка, но и писком моды.

Любовь к животным всегда занимала свое место в искусстве: до наших дней дошли рукотворные изображения собак и кошек на керамических изделиях, древнеегипетских скульптурах, полотнах живописцев. Обожание своих животных не знало пределов: хозяева ставили им памятники, а иногда даже заказывали их чучела. С появлением в середине 19 века фотографии для любителей фауны открылся новый способ запечатлеть свою привязанность к четвероногим друзьям.

В эпоху Серебряного века в журнале о красивой жизни «Столица и усадьба» стала выходить рубрика «Наши питомцы», где размещались фотографии хозяев с любимыми домашними животными. Благодаря этим публикациям сегодня мы можем увидеть не только модные веяния в костюмах, но и отследить предпочтения в выборе тех или иных пород собак, кошек и других питомцев.

Перед нами удивительно трогательные и нежные фотографии 19 и 20 веков, где среди хозяев можно найти неугомонных модниц, именитых артистов и даже детей со своими любимцами.



Русская дама в визитном платье на кринолине со спаниелем на коленях, Санкт-Петербург, 1868 год



Москвичка в визитном платье на корсете с котом на коленях, Москва, 1892 год



Меццо-сопрано Мария Славина в осеннем прогулочном платье рядом с черным пуделем, Санкт-Петербург, 1893 год

Снимки 19 века с животными встречаются довольно редко, так как в то время процесс фотографирования был достаточно долгим и требовал статичного положения модели. А по понятным причинам активные питомцы выдержать столь долгое сидение перед фотоаппаратом без движения не могли. Тем ценнее был полученный снимок!

Фотографии с котами и кошками на руках были также модными, но встречаются они куда реже, чем снимки с собаками. Чем выше сословие хозяев, тем соответственно дороже и избалованнее порода их питомца. Более того, в эпоху модерна появляется мода на драгоценные ошейники ювелирной работы, а после возникает и мода на одежду для мелких собачек. В начале 20 века умилял хозяев и приглашенных гостей процесс кормления домашних животных шампанским, конфетами и орехами.



Немка в летнем платье рядом с борзой, Нюрнберг, 1903 год



Девочка в батистовой блузке со стрижом в руках, Казатин, 1905 год



Мальчик в платье с кружевным воротником рядом с веймарским бракком, Россия, 1906 год



Маленькая Люся Коншина в зимней шубке рядом с таксой, Москва, 1906 год



Рижанка Ксения в шубе из рыси с кошечкой в руках, Рига, 1911 год



Бельгийка Анни в прогулочном тайере с лисьей горжеткой рядом с уиппетом, Антверпен, 1912 год

Настоящему моднику и имена своим любимцам полагалось давать не из простых, так сказать «чтобы помнили». Например, персидское имя одной из собачек русского посланника в США Бахметьева стало названием парижского дома моды и вышивок «Китмир», основанного любительницей домашних животных Великой княгиней Марией Павловной.



Балерина Императорского Мариинского театра и балета Дягилева Тамара Карсавина в прогулочном костюме с кинг-чарльз-спаниелем на руках, Санкт-Петербург, 1913 год



Балерина Императорского Большого театра и киноактриса Вера Каралли в домашнем платье рядом со шпицем, Москва, 1914 год



Мадам Котильс в кружевном платье с двумя питомцами — грифоном и терьером, Брюссель, 1917 год



Одесситка Марта в летнем платье с кошкой на коленях, Одесса, 1918 год



Княжна Александра Орлова в летнем платье со стаффордширским терьером и английским бульдогом, Мальта, 1920 год



Немецкая актриса немого кино Ада Сведин в осеннем пальто с пуделем, Берлин, 1925 год



Актриса немого кино Валери Бутби в русском токе с королевским пуделем, Берлин, 1926 год

Эпоха джаза ввела моду на африканских животных. О тенденциях 20-х годов 20 века свидетельствуют фотографии известной в то время эстрадной балерины Тамары Гамсахурдиа с ручной обезьянкой или портрет знаменитой латышской актрисы Анты Клинтс с двумя тигрятами.



Балерина Тамара Гамсахурдиа в шубке с обезьянкой, Париж, 1928 год



Звезда латышского театра Анта Клинтс в платье из набивного шелка с двумя тигрятами в руках, Рига, 1929 год

В 30-е становится модным иметь двух маленьких собачек, выходить с ними в магазины или на вернисажи, подчеркивая их исключительность и свою огромную привязанность к четвероногим друзьям.



Голландка в весеннем пальто со шпицем на скамейке, Роттердам, 1932 год



Эстонка в летнем платье с двумя терьерами, Таллин, 1933 год



Киноактриса Маргарет Перри с чау-чау, Голливуд, 1932 год



Турецкие военнослужащие с болонкой, Стамбул, 1943 год

Материал подготовлен с использованием следующих источников: А.Васильев «История моды. Наши питомцы» издательство «Этерна» 2007 год Фотографии из книги А. Васильев «История моды. Наши питомцы» издательство «Этерна» 2007 год