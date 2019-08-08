Писк моды и показатель богатства. Как фото с котами и собаками 150 лет назад захватили мир

Публикация в социальных сетях фотографии с котиками — беспроигрышный вариант получить огромное количество лайков и добрых комментариев. Но мало кто знает, что сто пятьдесят лет назад фотопортрет с домашними питомцами считался не только показателем достатка, но и писком моды.
Любовь к животным всегда занимала свое место в искусстве: до наших дней дошли рукотворные изображения собак и кошек на керамических изделиях, древнеегипетских скульптурах, полотнах живописцев. Обожание своих животных не знало пределов: хозяева ставили им памятники, а иногда даже заказывали их чучела. С появлением в середине 19 века фотографии для любителей фауны открылся новый способ запечатлеть свою привязанность к четвероногим друзьям.
В эпоху Серебряного века в журнале о красивой жизни «Столица и усадьба» стала выходить рубрика «Наши питомцы», где размещались фотографии хозяев с любимыми домашними животными. Благодаря этим публикациям сегодня мы можем увидеть не только модные веяния в костюмах, но и отследить предпочтения в выборе тех или иных пород собак, кошек и других питомцев.
Перед нами удивительно трогательные и нежные фотографии 19 и 20 веков, где среди хозяев можно найти неугомонных модниц, именитых артистов и даже детей со своими любимцами.
Снимки 19 века с животными встречаются довольно редко, так как в то время процесс фотографирования был достаточно долгим и требовал статичного положения модели. А по понятным причинам активные питомцы выдержать столь долгое сидение перед фотоаппаратом без движения не могли. Тем ценнее был полученный снимок!
Фотографии с котами и кошками на руках были также модными, но встречаются они куда реже, чем снимки с собаками. Чем выше сословие хозяев, тем соответственно дороже и избалованнее порода их питомца. Более того, в эпоху модерна появляется мода на драгоценные ошейники ювелирной работы, а после возникает и мода на одежду для мелких собачек. В начале 20 века умилял хозяев и приглашенных гостей процесс кормления домашних животных шампанским, конфетами и орехами.
Настоящему моднику и имена своим любимцам полагалось давать не из простых, так сказать «чтобы помнили». Например, персидское имя одной из собачек русского посланника в США Бахметьева стало названием парижского дома моды и вышивок «Китмир», основанного любительницей домашних животных Великой княгиней Марией Павловной.
Эпоха джаза ввела моду на африканских животных. О тенденциях 20-х годов 20 века свидетельствуют фотографии известной в то время эстрадной балерины Тамары Гамсахурдиа с ручной обезьянкой или портрет знаменитой латышской актрисы Анты Клинтс с двумя тигрятами.
В 30-е становится модным иметь двух маленьких собачек, выходить с ними в магазины или на вернисажи, подчеркивая их исключительность и свою огромную привязанность к четвероногим друзьям.
Материал подготовлен с использованием следующих источников:
А.Васильев «История моды. Наши питомцы» издательство «Этерна» 2007 год
Фотографии из книги А. Васильев «История моды. Наши питомцы» издательство «Этерна» 2007 год