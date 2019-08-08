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В Минске состоится презентация книги «Сказки старенького смартфона»

09.08.2019 09:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске состоится презентация книги «Сказки старенького смартфона»
АиФ

16 августа в 16.30 в большом зале книжного магазина «Светоч» состоится презентация книги Сергея Стельмашонка «Сказки старенького смартфона», выпущенной издательством «Регистр». Автор Сергей Стельмашонок – художник и писатель. В Минске он хорошо известен, как «наш художник, который рисует котов».

В Минске состоится презентация книги «Сказки старенького смартфона» Новый дом для книги. Что делать с книгами, если вам они больше не нужны?

В «Сказках старенького смартфона» Сергей Стельмашонок выступил как автор и текста, и картинок. Он создал насыщенную выдумкой и юмором книгу, дополнив милые и добрые сказки оригинальными цветными иллюстрациями.

«Я сочинял эти сказки несколько лет, - говорит автор Сергей СТЕЛЬМАШОНОК. – Обычно они получались из каких-то мимолетных событий, случайно привлекших внимание. Например, балкон соседнего дома, который я вижу из своего окна, в сказке надул паруса развешенного на нем белья и улетел. Кто-то сказал мне: это всё равно, что жаловаться телеграфному столбу. И из этой фразы получилась история, в которой светофор и светлячок жалуются друг другу на свою судьбу. Однажды в дальней поездке я увидел на входе музейной башни предупреждение – кто не купил входной билет, того унесет дракон – так появилась сказка «Альтернативная история шведской музыки», в которой есть башня, дракон, принцессы – все как полагается».

«Это первый опыт издательства «Регистр» по выпуску книги сказок, и мы очень рады сотрудничеству с Сергеем Владимировичем Стельмашонком. Ведь детские сказки часто бывают страшными, а когда читаешь эти истории, испытываешь чудесное чувство – что добро всегда побеждает зло и все заканчивается хорошо. Наши дети стали первыми читателями этих сказок, и они в восторге. Опираясь на их мнение, мы решились вступить на этот новый для нас путь – издание детской книги», – говорят сотрудники издательства «Регистр».

Книга «Сказки старенького смартфона» подарит вам удовольствие от прочтения 43 невероятно разнообразных и увлекательных историй для детей и взрослых – о необыкновенных путешествиях, волшебных существах, храбрых рыцарях, талантливых драконах, настоящих чудесах и ещё множестве удивительных вещей и событий. Независимо от возраста читатели обязательно найдут здесь свою любимую сказку.

В Минске состоится презентация книги «Сказки старенького смартфона»
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Книга сопровождается короткими рецензиями от нескольких «известных личностей», например:

  • «Читали не отрываясь, даже совсем забыли про бабушку». Красная Шапочка и Серый Волк
  • «Как же давно я ждал чего-то подобного!». Кащей Бессмертный
  • «Так понравилось, даже голова закружилась». Колобок
  • «Хохотала до упаду». Царевна Несмеяна
  • «Только в хорошей книжке могли такое написать. Я это знаю точно, только неточно знаю, откуда это знаю». Шалтай-Болтай
  • «Я улыбался всё время, пока читал эти сказки!». Смайлик :-)

***

  • Где смотреть: 16 августа в 16.30 в большом зале книжного магазина «Светоч». Минск, пр. Победителей, 11. Второй этаж.
  • Книга уже в продаже в книжных магазинах Минска – «Светоч», «Академкнига» и сети ОАО «Белкнига».
  • Приобрести книгу онлайн в Интернете можно на этой странице: https://onebook.by/product/skazki-starenkogo-smartfona/
 
Теги: Минск
 
 
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Презентация книги «Сказки старенького смартфона» Сергея Стельмашонка состоится в большом зале книжного магазина «Светоч» 16 августа в 16.30.
 
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