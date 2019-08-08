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Под Полоцком в ДТП попал ракетный комплекс С-300
09.08.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло. Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч. Водитель не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщает
Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.
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Ракетный комплекс С-300 съехал в кювет.
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