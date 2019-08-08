Под Полоцком в ДТП попал ракетный комплекс С-300

«Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло. Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ч. Водитель не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Беларуси Наталью Гаврусик.

Военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.

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