Apple запустила собственную карту: как она работает

Источник материала: Tut.by

6 августа Apple запустила Card — виртуальную кредитную карту с ежедневным кэшбеком, бесплатным обслуживанием и управлением через приложение. За банковскую часть отвечает Goldman Sachs, а Apple обеспечивает мобильный сервис. Пока Card доступна только в США, причем Apple запускает сервис постепенно: 6 августа доступ к нему получили лишь случайные пользователи, которых выбрала компания. Об этом пишет TJournal.



Физическая Apple Card из Титана. Фото: Apple

Как работает Apple Card

Для оформления карты достаточно ввести данные в приложение Wallet. Большая часть информации автоматически подтянется из AppleID: пользователям придётся ввести уровень дохода и последние четыре цифры номера соцстрахования.