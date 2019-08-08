ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple запустила собственную карту: как она работает

09.08.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

6 августа Apple запустила Card — виртуальную кредитную карту с ежедневным кэшбеком, бесплатным обслуживанием и управлением через приложение. За банковскую часть отвечает Goldman Sachs, а Apple обеспечивает мобильный сервис. Пока Card доступна только в США, причем Apple запускает сервис постепенно: 6 августа доступ к нему получили лишь случайные пользователи, которых выбрала компания. Об этом пишет TJournal.


Физическая Apple Card из Титана. Фото: Apple

Как работает Apple Card

Для оформления карты достаточно ввести данные в приложение Wallet. Большая часть информации автоматически подтянется из AppleID: пользователям придётся ввести уровень дохода и последние четыре цифры номера соцстрахования.

Goldman Sachs в реальном времени обработает информацию и выдаст ответ: Apple утверждает, что активация карты занимаетменьше минуты. В случае одобрения пользователи также могут бесплатно заказать физическую титановую карту — она пригодится в тех местах США, где нет терминалов с бесконтактной оплатой.

Новости дня
Новости разные
 
Дальше без столичного «Торпедо». Анонс 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика