Apple запустила собственную карту: как она работает

6 августа Apple запустила Card — виртуальную кредитную карту с ежедневным кэшбеком, бесплатным обслуживанием и управлением через приложение. За банковскую часть отвечает Goldman Sachs, а Apple обеспечивает мобильный сервис. Пока Card доступна только в США, причем Apple запускает сервис постепенно: 6 августа доступ к нему получили лишь случайные пользователи, которых выбрала компания. Об этом пишет TJournal.
Как работает Apple Card
Для оформления карты достаточно ввести данные в приложение Wallet. Большая часть информации автоматически подтянется из AppleID: пользователям придётся ввести уровень дохода и последние четыре цифры номера соцстрахования.
Goldman Sachs в реальном времени обработает информацию и выдаст ответ: Apple утверждает, что активация карты занимаетменьше минуты. В случае одобрения пользователи также могут бесплатно заказать физическую титановую карту — она пригодится в тех местах США, где нет терминалов с бесконтактной оплатой.