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Дальше без столичного «Торпедо». Анонс 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

09.08.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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9 августа после паузы, вызванной игрой белорусских клубов в еврокубках, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу. И у нас потери. Снялось с дистанции турнира столичное «Торпедо», дела у которого в этом году шли плохо. Обо всем, что случилось во время второго летнего перерыва, читайте ниже.

Слухи о том, что у минского «Торпедо» все плохо, пошли с конца весны. Основной инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков — отказался от финансирования. Руководство команды искало пути выхода из критического положения. Федерация футбола старалась помочь по мере возможности, но брать на себя бремя содержания клуба не стала.


Клуб, который в 2018 году попал в высшую лигу не по спортивному принципу, в этом году потерял поддержку единственного спонсора и снялся с турнира. Фото: «Торпедо» (Минск)

Кубковый матч против БАТЭ команда играла дублерами и была разгромлена со счетом 8:1, причем борисовчане забили сами себе. На пресс-конференции после игры главный тренер Владимир Невинский объявил, что команда прекращает свое существование и снимается с чемпионата. В оставшихся играх «Торпедо» будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

В 15 турах минчане добыли всего одну победу, забили четыре гола и пропустили в свои ворота 18 мячей.

Коллектив, попавший в элиту в 2018 году не по спортивному принципу, исчез с футбольной карты Беларуси. Надолго ли? На сайте директор клуба Андрей Салангин выразил надежду, что команда возродит детско-юношескую школу, чтобы «„рабіць“ з хлопцаў добрых футбалістаў і выдатных людзей, з літарай „Т“ у сэрцы».

Таким образом, с 17-го тура в «вышке» будет проходить по семь игр. 9 августа «Ислочь» должна была сыграть с «Торпедо», но парни Виталия Жуковского просто положат в копилку три балла и отдохнут лишний день.

Кстати, солигорский «Шахтер» также добавляет себе три очка и не будет осенью играть отложенный матч 16-го тура против торпедовцев.

Трансферные новости не без налета сенсации

Лидеры белорусского футбола продолжают укреплять составы. Больше всех старается брестское «Динамо», которое подписало до конца 2020 года Михаила Гордейчука, долгое время игравшего за БАТЭ, а в прошлом году попробовавшего легионерского хлеба в родном ему Казахстане.

Также в команду перешел из минского «Динамо» молодой игрок Егор Богомольский.

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