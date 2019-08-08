Дальше без столичного «Торпедо». Анонс 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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9 августа после паузы, вызванной игрой белорусских клубов в еврокубках, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу . И у нас потери. Снялось с дистанции турнира столичное «Торпедо» , дела у которого в этом году шли плохо. Обо всем, что случилось во время второго летнего перерыва, читайте ниже.

Слухи о том, что у минского «Торпедо» все плохо, пошли с конца весны. Основной инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков — отказался от финансирования . Руководство команды искало пути выхода из критического положения. Федерация футбола старалась помочь по мере возможности, но брать на себя бремя содержания клуба не стала.



Клуб, который в 2018 году попал в высшую лигу не по спортивному принципу, в этом году потерял поддержку единственного спонсора и снялся с турнира. Фото: «Торпедо» (Минск)

Кубковый матч против БАТЭ команда играла дублерами и была разгромлена со счетом 8:1, причем борисовчане забили сами себе. На пресс-конференции после игры главный тренер Владимир Невинский объявил, что команда прекращает свое существование и снимается с чемпионата. В оставшихся играх «Торпедо» будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

В 15 турах минчане добыли всего одну победу, забили четыре гола и пропустили в свои ворота 18 мячей.

Коллектив, попавший в элиту в 2018 году не по спортивному принципу, исчез с футбольной карты Беларуси . Надолго ли? На сайте директор клуба Андрей Салангин выразил надежду , что команда возродит детско-юношескую школу, чтобы «„рабіць“ з хлопцаў добрых футбалістаў і выдатных людзей, з літарай „Т“ у сэрцы».

Таким образом, с 17-го тура в «вышке» будет проходить по семь игр. 9 августа «Ислочь» должна была сыграть с «Торпедо», но парни Виталия Жуковского просто положат в копилку три балла и отдохнут лишний день.

Кстати, солигорский «Шахтер» также добавляет себе три очка и не будет осенью играть отложенный матч 16-го тура против торпедовцев.

Трансферные новости не без налета сенсации

Лидеры белорусского футбола продолжают укреплять составы. Больше всех старается брестское «Динамо», которое подписало до конца 2020 года Михаила Гордейчука , долгое время игравшего за БАТЭ, а в прошлом году попробовавшего легионерского хлеба в родном ему Казахстане.

Также в команду перешел из минского «Динамо» молодой игрок Егор Богомольский.