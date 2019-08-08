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Дальше без столичного «Торпедо». Анонс 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
9 августа после паузы, вызванной игрой белорусских клубов в еврокубках, возобновляется
Слухи о том, что у минского «Торпедо» все плохо, пошли с конца весны. Основной инвестор — российский бизнесмен Михаил Мироненков —
Кубковый матч против БАТЭ команда играла дублерами и была разгромлена со счетом 8:1, причем борисовчане забили сами себе. На пресс-конференции после игры главный тренер
В 15 турах минчане добыли всего одну победу, забили четыре гола и пропустили в свои ворота 18 мячей.
Коллектив, попавший
Таким образом, с 17-го тура в «вышке» будет проходить по семь игр. 9 августа «Ислочь» должна была сыграть с «Торпедо», но парни Виталия Жуковского просто положат в копилку три балла и отдохнут лишний день.
Кстати, солигорский «Шахтер» также добавляет себе три очка и не будет осенью играть отложенный матч 16-го тура против торпедовцев.
Трансферные новости не без налета сенсации
Лидеры белорусского футбола продолжают укреплять составы. Больше всех старается брестское «Динамо», которое подписало до конца 2020 года
Также в команду перешел из минского «Динамо» молодой игрок Егор Богомольский.
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