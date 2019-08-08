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Во Франции при строительстве метро нашли челюсть носорога возрастом 24 млн лет

09.08.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

 Рабочие города Тулуза на юге Франции обнаружили останки челюсти носорога, жившего примерно 24 млн лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Пятнадцатисантиметровая челюсть с несколькими зубами была найдена при проведении строительных работ на станции метро Жан-Жорес на глубине 15 метров.

Как отмечает Франсис Дюрантон, директор Музея естественной истории Тулузы, речь идет о несуществующей ныне разновидности носорога под названием Дицератерий, лишенной рога. По его словам, находка позволит ученым получить представление о климате на территории Тулузы в период палеогена (23-66 млн лет назад). "Становится ясно, что 24 млн лет назад на территории современного города климат был субтропическим", - отметил Дюрантон.

Сотрудники Музея естественной истории собираются в ближайшее время изучить останки и опубликовать результаты исследования. "До начала анализа мы планируем выставить находку на всеобщее обозрение", - отметил Дюрантон.

По данным радиостанции, из-за находки компании-застройщику пришлось остановить работы по удлинению платформ на станции Жан-Жорес, однако сбоев в работе метрополитена эта мера не вызвала.

 
 
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Речь идет о несуществующей ныне разновидности носорога под названием Дицератерий, лишенной рога.
 
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