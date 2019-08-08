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Apple Pay придёт в Беларусь этой осенью

09.08.2019 09:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Платежный сервис Apple Pay придет в Беларусь уже этой осенью. Об этом Onliner сообщили источники.

Для справки: Apple Pay — удобная система для платежей, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая гаджет Apple к терминалу. Впервые ее представили еще в 2014 году. Сервис работает на тех терминалах, где есть функция приема бесконтактных платежей. Apple Pay совместима только с моделями старше iPhone 6, а также с Apple Watch.

Поговаривают, что банки, которые работают в нашей стране, заинтересованы в развитии услуги. Кто станет поддерживать Apple Pay — пока неизвестно, но, скорее всего, в этот список войдут как минимум два банка, утверждает другой источник. 

По данным Onliner, если запуск сервиса пройдет успешно, корпорация Apple намерена развивать в Беларуси и другие инновации. Правда, это не так просто: из-за особенностей финансового регулирования и требования отслеживать денежные потоки беларусов.

 
 
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Платежный сервис Apple Pay придет в Беларусь уже этой осенью. Об этом Onliner сообщили источники. Для справки: Apple Pay — удобная система для платежей, которая позволяет...
 
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