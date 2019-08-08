Армия США получит сверхмощный лазерный комплекс, превосходящий аналоги в десять раз

Источник материала: Tut.by

Интерес США к лазерному оружию растет из года в год. Недавно, например, стало известно, что Raytheon построит для ВВС США прототипы мобильных боевых лазерных комплексов мощностью в 10 киловатт. Об этом сообщает Naked Science.



Источник: Naked Science

Однако эта система (как, впрочем, и многие другие) не идет ни в какое сравнение с комплексом, который армия США хочет получить в будущем.

Как стало известно, военные намерены вооружиться лазерной системой Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) мощностью до 300 киловатт. Ее потенциала будет достаточно для перехвата не только БПЛА, но и крылатых ракет противника.

По мнению специалистов, комплекс будет базироваться на грузовике, в качестве возможной даты принятия на вооружение называют 2024-й.