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Армия США получит сверхмощный лазерный комплекс, превосходящий аналоги в десять раз
Источник материала: Tut.by
Интерес США к лазерному оружию растет из года в год. Недавно, например, стало известно, что Raytheon построит для ВВС США прототипы мобильных боевых лазерных комплексов мощностью в 10 киловатт. Об этом
Однако эта система (как, впрочем, и многие другие) не идет ни в какое сравнение с комплексом, который армия США хочет получить в будущем.
Как стало известно, военные намерены вооружиться лазерной системой Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser (IFPC-HEL) мощностью до 300 киловатт. Ее потенциала будет достаточно для перехвата не только БПЛА, но и крылатых ракет противника.
По мнению специалистов, комплекс будет базироваться на грузовике, в качестве возможной даты принятия на вооружение называют 2024-й.
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Новое оружие будет способно изменить расстановку сил на поле боя будущего.
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