Экспорт компьютерных и телекоммуникационных услуг в первом полугодии вырос на 21 процент

Источник материала: Ежедневник





В Министерстве связи и информатизации подвели итоги социально-экономического развития отрасли за январь-июнь 2019 года.

В целом по Минсвязи сохранилась по итогам отчетного периода положительная динамика по финансовым показателям.

Темп роста выручки от реализации по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 9,9 процента. Рентабельность реализованной продукции составила 13,4 процента, рентабельность продаж – 10 процентов. В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций получены в сумме около 1,8 млрд руб., отрасль сработала с ростом в сопоставимых условиях – 2,3 процента.

Удельный вес валовой добавленной стоимости по секции «Информация и связь» в общем объеме ВВП увеличился до 6,4 процента. Общий объем составил 3,8 млрд рублей. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг, по предварительным данным, вырос на 21%.

Также, как сообщает ведомство, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет в целом по республике за январь-июнь 2019 года увеличилось на 30 тысяч и на 1 июля 2019 года составило 3,232 млн абонентов;

количество абонентов IPTV увеличилось на 116,3 тысячи и составило 2,103 млн абонентов;

количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, увеличилось на 227,6 тысячи и составило 3,190 млн абонентов;

количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 224,6 тысячи и составило 2,422 млн абонентов;

ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет составила 1490 Гбит/с.

По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 75,7 процента. Данной технологией активно пользуются более 3 млн жителей республики.

Волоконно-оптические линии связи до квартиры имеются в 98,4 процентах многоквартирной городской жилой застройки. Более 58 тысяч абонентов пользуются услугой «Умный дом».