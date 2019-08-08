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Незаконный перевоз денег через границу ЕАЭС для водителя обернулся возбуждением уголовного дела

09.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Незаконный перевоз денег через границу ЕАЭС для водителя обернулся возбуждением уголовного дела

Оно было возбуждено в отношении гражданина Республики Казахстан. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение было выявлено в пункте пропуска «Каменный Лог», через который казах следовал в качестве водителя грузового транспортного средства. 

— При проведении таможенного контроля у водителя обнаружены денежные средства, более чем в два раза превышающие сумму, допустимую к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования. В карманах одежды мужчина пытался скрыть деньги в эквиваленте свыше 30 тыс. долларов США,— рассказали в ведомстве.

По выявленному факту в отношении гражданина Казахстана Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

https://grodnonews.by/

 
 
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Оно было возбуждено в отношении гражданина Республики Казахстан. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне. Нарушение было выявлено в пункте пропуска...
 
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