Незаконный перевоз денег через границу ЕАЭС для водителя обернулся возбуждением уголовного дела

Источник материала: Вороновская газета





Оно было возбуждено в отношении гражданина Республики Казахстан. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушение было выявлено в пункте пропуска «Каменный Лог», через который казах следовал в качестве водителя грузового транспортного средства.

— При проведении таможенного контроля у водителя обнаружены денежные средства, более чем в два раза превышающие сумму, допустимую к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования. В карманах одежды мужчина пытался скрыть деньги в эквиваленте свыше 30 тыс. долларов США,— рассказали в ведомстве.

По выявленному факту в отношении гражданина Казахстана Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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