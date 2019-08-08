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Беларусь рассчитывает на рост числа инвесторов из Великобритании — Андрейченко

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель...
 
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