Беларусь рассчитывает на рост числа инвесторов из Великобритании — Андрейченко

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь заинтересована в увеличении числа инвесторов из Великобритании, в том числе в фармацевтике, машиностроении, энергетике. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.