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В Чили в зале игровых автоматов застрелили пять человек

09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Во время стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию BioBio.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина зашел в игровой клуб и начал стрелять по посетителям. Он произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Возможно, причиной нападения стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Полиция разыскивает злоумышленника и не исключает, что у него могли быть сообщники.

 
 
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Во время стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию...
 
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