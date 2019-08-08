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В Чили в зале игровых автоматов застрелили пять человек
09.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Во время стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию BioBio.
По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина зашел в игровой клуб и начал стрелять по посетителям. Он произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Возможно, причиной нападения стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.
Полиция разыскивает злоумышленника и не исключает, что у него могли быть сообщники.
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Во время стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию...
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