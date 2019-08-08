Богиня победы. Как выглядят олимпийские медали?

Источник материала: Аргументы и факты

ТОКИО-2020





Организаторы Игр в Японии решили удивить не только дизайном олимпийских наград, но и их составом. В течение двух лет граждане страны собирали старые электронные устройства, и именно из переработанных металлов были изготовлены медали ближайших Игр. На каждой медали изображены олимпийские кольца, символ Игр в Токио, а также греческая богиня победы Ника и стадион Панатинаикос. Все медали имеют один диаметр – 85 миллиметров. Вес золотой награды – около 556 граммов, серебряной – 550 граммов, бронзовой – 450 граммов. Интересно, что к вершине каждой из них прикреплены ленты со специальными полосами: с их помощью слабовидящие люди смогут определить достоинство награды.

ПХЕНЧХАН-2018





Медали зимней Олимпиады-2018 получились пока самыми тяжелыми в истории. Вес золотой – почти 600 граммов. Также, по неофициальным оценкам, они признаны и самыми дорогими. Изготовление награды высшей пробы в среднем обошлось практически в $1 тыс.



Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова.

В основу дизайна наградных медалей легли мотивы национальной культуры Южной Кореи. На поверхности каждой награды – цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. На лицевой стороне медали изображены олимпийские кольца, на оборотной – эмблема Игр и нанесенные методом гравировки названия вида спорта и дисциплины, в которой завоевана медаль.

РИО-2016





Отличительная особенность медалей летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро – имена призеров и название вида спорта после окончания соревнований наносились лазером вдоль внешнего края медали, который тоньше центральной части. Так что бразильские награды получились по-настоящему именными. На лицевой стороне медали традиционно изображена богиня победы Ника на фоне афинского Панатинаикоса и Акрополиса. На оборотной стороне – эмблема Игр-2016, обрамленная лавровыми листьями.



Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров.

По задумке организаторов, такое сочетание призвано символизировать связь силы природы и олимпийского духа. Золотые медали были произведены без примесей ртути, а серебряные и бронзовые на 30% состоят из переработанных материалов.

СОЧИ-2014





За основу дизайна медалей зимних Игр-2014 в Сочи был взята концепция «лоскутного одеяла» – мозаики из национальных узоров народов России – основного визуального элемента оформления Олимпиады. Особенностью стала специальная вставка в центре медали, выполненная из высокопрочного прозрачного поликарбоната, в виде кристаллов, символизирующих зиму. На лицевой стороне награды изображены пять колец олимпийского движения, на оборотной – эмблема «sochi.ru 2014» и название спортивной дисциплины на английском языке. Организаторы сообщили, что на изготовление каждой медали у мастеров ушло около 18 часов. В зависимости от достоинства их вес варьируется от 460 до 531 граммов.

ЛОНДОН-2012





На лицевой стороне медали летних Олимпийских Игр-2012 в Лондоне изображена уже знакомая богиня победы Ника на фоне афинского Панатинаикоса, но немного в другой интерпретации. Особый интерес представляет оборотная сторона. На выпуклом фоне медали, напоминающем амфитеатр, изображена эмблема Игр-2012 – как «новое архитектурное выражение, метафора современного английского города» Организаторы рассказали, что пересекающиеся прямые символизируют единство спортсменов, излучающих энергию, а река Темза символизирует столицу Великобритании.



Олимпийские чемпионы по теннису Максим Мирный и Виктория Азаренко.

Диаметр медали – около 85 миллиметров и 7 миллиметров в толщину. Вес одной награды – порядка 375-400 граммов.

ВАНКУВЕР-2010





Долгое время самыми «тяжелыми» медалями Игр считались награды Ванкувера-2010. Медаль имеет круглую, но волнистую (изогнутую) форму. Их создатели специально пошли на это, вдохновленные волнами Тихого океана, а также снежными просторами и горными пейзажами. Вес наград варьируется от 500 до 576 граммов, но он не идентичен для всех образцов, дизайн каждой медали единственный в своем роде. Дело в том, что на лицевой стороне изображена индивидуально обрезанная часть большой картины Первых Народов (касатка или ворон). Это и делает каждую медаль уникальной, соответственно, весят они тоже по-разному. Интересно, что медальная лента Игр-2010, по заверению организаторов, может выдержать до 90 кг веса.