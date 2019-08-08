Кому в деревне жить хорошо

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Заранее представляю, уважаемые читатели, вашу реакцию на заголовок статьи. Давайте не будем столь категоричными, и на ваше «сама попробуй» скажу, что и наш райцентр далеко не столица и даже не губерния. А подавляющее большинство его жителей знает цену выращенному мешку картошки и плетёнке лука. Что касается благоустройства, то немало сельских жителей, которые могут фору дать городским: и газовое отопление в десятке сельских населённых пунктах района есть, и благоустроены дома — будь здоров.

О чистоте, уюте, благоустройстве дворов и вовсе не говорю: это уже зависит лично от каждого. Можно иметь захламлённый дом в сто квадратов, а можно в маленьком поддерживать порядок, близкий к идеальному.

Одна моя знакомая, проживающая в райцентре, всё время меня удивляет рассказами о своей приятельнице, проживающей в деревне. Женщина-библиотекарь, оставшись без мужа в большом недостроенном доме, одна доводила его до ума. Подвела со двора в дом воду, не без труда сделала канализацию, санузел, само собой… Наверное, первая в деревне купила стиральную машинку-автомат. Когда знакомая приезжает к ней в гости, та откладывает все дела, и они совершают велосипедные или лыжные прогулки по окрестностям, ходят за грибами и ягодами. Мало того, она до недавнего времени на подворье, кроме многообразия домашней птицы, имела ещё и поросёнка, и корову. Конечно, немало помогают сын и дочь, которые со своими семьями живут в областном центре. Но они же и внучат бабушке нередко подкидывают. А что такое современные малыши, вы представляете!

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

Знакомая делает вывод: в деревне жить надо хотеть! С ней трудно не согласиться.

Исходя из реалий сегодняшнего состояния сельхозпредприятий, в первую очередь в деревне, как и в городе, важно иметь работу. Но эта тема для иных рассуждений.

Что же касается жизни в сельской местности, то я тоже знаю немало людей, причём разного возраста, которым нравится деревенская жизнь. Не будем даже брать в расчёт людей пожилого возраста, которые приросли, как говорится, корнями не столько к деревне, сколько к земле, односельчанам. Многие из них совсем слабенькие в силу своих преклонных лет, но всё равно стремятся засеять огород, готовы заплатить, чтобы помогли его обработать. И даже если дети уговаривают и забирают их на зиму в благоустроенные квартиры, с наступлением тёплых дней они командуют: «Домой!» Да ещё среди зимней вьюги вдруг вспомнит бабушка, что не прибрала любимую мотыжку, которую ей ещё до войны в колхозной кузнице смастерили… И надо ехать за сотню, а то и больше километров, убирать сельхозинвентарь на хранение.

В деревнях живёт немало людей среднего возраста, которые сознательно выбрали её на жительство. Речь не идёт о неперспективных деревушках, затерянных среди полей, где осталось меньше чем по десятку жилых домов. А в больших деревнях или сегодняшних белорусских агрогородках многие живут и чувствуют себя при этом очень даже счастливыми. Наличие приусадебных участков не мешает им путешествовать, позволить себе недельку-другую отдыха на тёплом морском побережье. При наличии адекватных соседей и нормальных дружеских взаимоотношений это вполне реально. У меня есть пример, когда люди оставляют на соседей даже хозяйство, в котором есть корова. В рамках взаимозачёта, так сказать. Ответственно, но выход из большинства трудных положений, как показывает практика, найти можно всегда.

Молодёжи, пока не создана семья, соглашусь, в деревне скучновато. Но это, опять же, без наличия любимой работы. По большому счёту, хоть в городе, хоть в деревне большинство людей живёт по схеме дом-работа-дом. А если, как в крупном мегаполисе, дорога до работы и обратно занимает часа три-четыре? На развлечение и отдых остаются только выходные. В выходные и сельскому жителю при грамотном распределении времени можно позволить отдых. А сотня километров до ближайшего ночного клуба, театра, музея или магазинов для шопинга — это расстояние, которое житель Москвы или Санкт-Петербурга преодолевает ежедневно… на работу.

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

В последнее время появилось движение дауншифтинг, которое предполагает добровольную смену места жительства из города на деревню и становится всё более модным и популярным. Меняют место и образ жизни как те, у кого достаточно прочное материальное положение, так и те, для кого деревня — способ выжить за счёт подсобного хозяйства.

Для кого-то дауншифтинг — это просто попытка вернуться к точке отправления, новый выбор, теперь уже обдуманный. Для других — решение, принятое после многих лет скитаний. Для третьих, может быть, это просто желание отдать себя без остатка тому, во что веришь и к чему стремишься. Желание встать в полный рост. Но уже на своём месте.

Валентина КРАВЦОВА