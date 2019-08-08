«Дышать невозможно». Жители многоэтажки в Бресте просят горслужбы найти управу на асоциального соседа

Источник материала: Tut.by

Жители многоэтажного дома на улице Смирнова в Бресте устали жаловаться в различные службы на своего соседа, который сделал из квартиры помойку, пишет «Брестская газета».



Квартира завалена мусором. Фото: Брестская газета

«Полгода назад мы обратили внимание, что сосед стал гадить на площадке. Он говорит: это собаки. Мыли, отмывали, проветривали. Потом он стал напиваться, а двери у него стали открываться. И мы увидели, что у него творится в квартире. Он, когда напивается, орет под окнами, что ему надоел этот бардак. Но это его бардак. Орет, что убьет, что подпалит. Там спичку достаточно кинуть — и мы все погорим. Вот такой вот у нас „замечательный“ сосед», — горько говорит жительница многоэтажки Людмила Ивановна.

По ее словам, к соседям с 9-го этажа приезжали родственники из Франции и все это видели и слышали. К самой Людмиле Ивановне в августе планировала приехать в гости подруга из Польши, но она, несмотря на большое желание увидеться, соврала ей, что у нее ремонт. Привести гостью в квартиру, куда доходят соседские «ароматы», ей стыдно.



На потолках плесень, повсюду паутина…

Людмила Леонович говорит, что жильцы не раз звонили в службу 115. Однако никакой реакции, по ее словам, не последовало. Своего участкового ни наша собеседница, ни ее соседи не знают: мол, когда на этой должности была женщина, они ее видели, а теперь у них новый участковый. В санэпидстанции, по ее словам, тоже никакой реакции нет.

«У меня от этого запаха уже все чешется, я задыхаюсь, я болею. В квартире тараканы. Вчера оттуда выбежала мышь, — жалуется Людмила Ивановна. — Я писала заявления в милицию, звонила в ЖЭС, и на горячую линию санэпидемстанции! И никто ничего не делает!»



Фото: Брестская газета

Страдают от «замечательного» соседа и другие жильцы подъезда.

Виталий (7-й этаж): «Конечно, это все ужасно. Но нам, жильцам, принимать самим какие-то меры бесполезно. Этим вопросом должны заниматься родственники, милиция, другие инстанции, что мы можем сделать?!»

Ольга (соседка сверху): «Когда открываем форточку или окно, в квартиру идет жуткий запах. И, конечно, крики, бывает буянит, слышно, как разговаривает громко. Конечно, тяжело это слушать».

Татьяна (7-й этаж): «Конечно, надо вычистить эту квартиру, вымыть ее. Запах в подъезде просто невозможный. Если можно какие-то меры принять, так надо это сделать. Так нельзя, это нельзя терпеть».

Юлия (соседка по площадке): «Когда выходишь из своей квартиры, дышать просто невозможно. Хотелось бы как-то от этого избавиться, но не знаем как».



Фото: Брестская газета

Что делать?

«БГ» позвонила в Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии и спросила, может ли в таких случаях предпринять какие-то меры санстанция, а если нет — куда обращаться людям?

«Одна санстанция с таким жильцом ничего не может сделать. Обязательно надо приглашать участкового. Пишется обращение на имя главы администрации Ленинского района г. Бреста. Создается комиссия, в ее состав входит и санстанция, и другие службы. Мы даем заключение, можно ли проживать в данной квартире. Этот вопрос решаемый», — пояснили «БГ» в приемной.

Мы также обратились в ЖРЭУ г. Бреста и поинтересовались, знают ли там о проблеме, с которой столкнулись Людмила Леонович и ее соседи. Нам ответили, что официальных обращений от жильцов — в письменном либо в электронном виде — не поступало. На вопрос о том, каков алгоритм действий жильцов в таких ситуациях, заместитель начальника по идеологической работе Елена Семенюк пояснила: «Жильцы обращаются в жилищно-эксплуатационную службу для принятия мер и разбирательства. Можно письменно, можно позвонить, можно прийти на личный прием».

На уточняющий вопрос по поводу создания комиссии, о которой нам говорили в санстанции, Елена Николаевна сказала, что это больше касается частного сектора.

«Те же дома, которые находятся на балансе предприятия, мы рассматриваем в рамках своего предприятия», — уточнила замначальника.

К сожалению, нам не удалось поговорить с участковым, закрепленным за домом Людмилы Ивановны. Мы неоднократно звонили на его рабочий телефон, который указан на сайте УВД Брестского облисполкома, но трубку никто не снимал. Попытались связаться с ним через дежурную службу Ленинского РОВД, но тоже безуспешно: по словам дежурного, участковый не захотел ни давать журналистам номер своего мобильного, ни перезванивать сам. Мол, он сказал набирать ему на рабочий «после 9». В пресс-службе УВД нам посоветовали написать запрос руководству Ленинского РОВД.