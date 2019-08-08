«Таримся по-новому». Какие новые правила ввоза товаров из-за границы?

Источник материала: Аргументы и факты

Лучше при себе иметь чеки на товары. ©

«АиФ» изучил документ и рассказывает об основных нововведениях.

КАКИЕ ЛИМИТЫ?

В комментарии «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК ранее заявляла, что белорусы, которые ездят за границу наземным транспортом, раз в 3 месяца могут привезти товаров на 500 евро и по весу до 25 кг. Если ездить чаще, лимиты сокращаются до 300 евро и 20 кг.

Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс.

Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков в Беларусь – 3 литра на одного совершеннолетнего. Допускается ввоз еще 2-х литров, но с уплатой пошлины в размере 10 евро за каждый литр в части превышения нормы. Более 5 литров спиртного ввозить на территорию ЕАЭС запрещено.

Совершеннолетние также имеют право привезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека.

Все эти правила сохранились. Поменялись они для тех, кто ездит за рубеж слишком часто. К примеру, те, кто пересекает границу чаще раза в неделю, теперь смогут провезти до 5 кг продуктов, 1 литра алкоголя и не больше 40 сигарет. Лимит на вещи для личного пользования: можно взять 1 единицу каждого наименования товара.

Если человек пересекает границу чаще раза в календарный день, то он может привезти не больше 1 кг продуктов, 100 мл. алкоголя и 20 сигарет. Возить новые вещи он не сможет: только бывшие в употреблении и необходимые в пути следования и (или) месте назначения.



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Если товар ввозить чаще и больше, чем положено, на лишнее придется подавать декларацию и уплачивать таможенные платежи. В ином случае товар нужно вернуть на сопредельную сторону.

В Государственном таможенном комитете подчеркивают, что при расчете частоты перемещения лица через таможенную границу началом периода считается 00 часов 00 минут календарного дня, в который был осуществлен предшествующий въезд физлица на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Беларусь.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Изменились и нормы ввоза некоторых непродовольственных товаров, которые относятся к товарам для личного пользования.

Теперь в качестве товара для личного пользования можно ввезти в страну не более 1 единицы в течение календарного года: плиту газовую (либо электрическую) кухонную, варочную панель, вытяжку, духовой шкаф, водонагреватель, косилку для газонов, триммер для скашивания травы, оборудование для мойки автомобилей бытовое, монитор, ноутбук или нетбук, многофункциональное копировальное устройство (МФУ), телевизор, велосипед, лодку надувную, лодочный мотор, гражданское гладкоствольное или нарезное оружие и его части, кондиционер, сварочный аппарат бытовой, электрогенератор бытовой, игровую приставку.

К примеру, телевизор или велосипед до изменений можно было ввозить для личного пользования один раз в три года.

Не более 2 единиц в течение календарного года в качестве товаров для личного пользования можно привезти: мобильный телефон, детскую коляску, принтер, сканер, планшетный компьютер.

Не более 4 единиц в течение календарного года: новые пневматические шины, новые либо бывшие в употреблении колеса к каждому авто- и мототранспортному средству для личного пользования, при условии что сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо документе (счет-справке, договоре купли-продажи, договоре дарения и пр.), свидетельствующем о приобретении транспортного средства, не зарегистрированного в государствах – членах ЕАЭС или государствах, не являющихся членами ЕАЭС.



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ХАРАКТЕР ТОВАРА

При отнесении товаров к товарам для личного пользования по критерию «характер товара» учитываются их потребительские свойства, практика обычного применения или использования в быту для удовлетворения личных, семейных, домашних и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд лиц.

Не могут быть отнесены к товарам для личного пользования: три и более единицы идентичных товаров длительного пользования, указанных в Методических рекомендациях, перемещаемые в одном транспортном средстве (за исключением автобусов более 12 мест и железнодорожных вагонов), различными физическими лицами, за исключением членов семьи, а также товар, состоящий из одной единицы, ввозимый в разобранном виде различными физическими лицами в одном транспортном средстве. Другими словами, если вы купили шкаф, нельзя, чтобы дверки от него ввез один человек, а ящики – другой.

Если таможенники признали, что товар не для личного пользования, то на него необходимо будет подать декларацию и уплатить таможенные платежи. В ином случае товар придется вернуть на сопредельную сторону.

Если товара нет в перечне, это значит, что его можно ввозить без ограничений по количеству. Но все равно нужно «вписаться» в лимиты по стоимости и весу.

НЕДЕЛИМЫЙ ТОВАР

Если гражданин везет стиральную машину весом 80 кг и стоимостью $1 тыс., то есть превышены лимиты и по стоимости, и по весу, необходимо будет заполнить таможенную декларацию и уплатить необходимые пошлины и налоги в размере 30% таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса. В данном случае товар является неделимым, и придется ориентироваться на его вес, так как 30% стоимости – это меньше, чем 4 евро за килограмм. При себе нужно иметь чек, подтверждающий приобретение товара.

Если гражданин купил товар со скидкой, вложился в лимиты по стоимости, но при таможенном досмотре посчитали, что он стоит дороже, нужно показать чек о приобретении – это главное основание для определения таможенной стоимости товаров, вопросов у должностных лиц не возникнет. В ином случае доказать стоимость именно вашего товара будет практически невозможно, так что лучше иметь чек при себе.