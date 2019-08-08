Первые «тысячники» на Городокщине

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Несмотря на капризную погоду, которая в этом году проверяет аграриев на прочность, 6 августа Городокщина рапортовала о первой намолоченной тысяче тонн зерновых и первой тысяче на отвозке. Первыми тысячниками на уборке урожая-2019 стали механизатор ОАО «Витебский мясокомбинат» Александр Колпаков, который временно трудится на землях УП «Северный», и работник ОАО «Птицефабрика Городок» Александр Пресняков.

Аграриев с покорением тысячного рубежа прямо на полях поздравили председатель райисполкома Пётр Коробач, председатель районного объединения профсоюзов Ирина Дорощенко, председатель райкома профсоюза работников АПК Татьяна Груганова, руководство и представители профсоюзных первичек предприятий, на которых трудятся передовики, работники автоклуба ЦТКиНТ.

Александр Колпаков работает на современном комбайне «Нью Холанд». В 2017 г. на уборочной он намолотил на нём две тысячи тонн зерновых, в прошлом — не отступил от доброй традиции и впервые в истории нашего региона вместе с помощником преодолел двухтысячный рубеж. Причём в 2018 г. Городокщина также впервые стала вторым после Лепельщины районом области, в котором экипаж зерноуборочного комбайна намолотил первую тысячу тонн зерновых. Александр Колпаков настроен продолжать бить различные рекорды на уборочной и доказывать, что даже на непростых землях нашего северного региона можно показывать отличные результаты. Только есть одно «но». Фактором, который в этом году играет против тружеников села, является погода: засушливая весна и начало лета не дали зерновым налиться, а в то время, когда комбайнам пришло время выйти на поля, зарядили дожди. Но аграрии не ждут у моря погоды, используют каждую погожую минуту, чтобы убрать урожай.

Не впервой становиться «тысячником» и Александру Преснякову. В прошлом году он также первым в районе отвёз от комбайнов тысячу тонн зерна. На своём МАЗе с двумя прицепами за один рейс мужчина перевозит до 20 тонн зерновых. Чтобы повысить эффективность работы и избежать потерь будущего хлеба, он нарастил в прицепах борта.

Скромные работники сельхозпредприятий, получив многочисленные грамоты, подарки и музыкальные поздравления, торопились побыстрее снова приступить к работе, чтобы зерно наполняло бункеры комбайнов, а затем отправлялось на сушилки. И так, пройдя большой путь, возвращалось к ним и ко всем нам на столы в виде ароматного свежего хлеба.

Любовь ШЛЕЙКО.