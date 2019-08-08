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Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа

09.08.2019 09:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выходные 10-11 августа станут, пожалуй, самыми фестивальными в Минске за все это лето. Выйдя из дома утром субботы, вполне можно вернуться домой только в ночь на понедельник, побывав в самых разных городских локациях и не заскучав ни на минуту.

Interfax.by выбрал самые интересные городские развлечения выходных.

Закрытие фестиваля урбан-арта Vulica Brasil

Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
Стартовав в обед субботы, "церемония" закрытия фестиваля городского искусства продлится до обеда воскресенья.

Кроме возможности оценить новые муралы бразильских и белорусских художников на Октябрьской улице организаторы предлагают поучаствовать в самых различных активностях – от танцев до лекций, изучить ассортимент модной ярмарки и многое другое.

Фестиваль пива и еды A-Fest

Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
В Лошицком парке с 12.00 до 23.00 субботы ждут гостей на один из главных столичных open-air лета – фестиваль пива и еды A-Fest.

Хедлайнеры музыкальной части фестиваля – белорусы Nizkiz, украинцы Бумбокс и главная звезда канадского хип-хопа K-Maro.

Классика у Ратуши + Праздник эстонской культуры

Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
Очередной страной, представляющей себя на праздниках национальных культур в Верхнем городе, в эту субботу станет Эстония.

Главным музыкальным событием праздника станет выступление, в рамках фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1", эстонского духового оркестра "Саксон" под управлением дирижера Кайдо Киви. Оркестр исполнит на площади Свободы произведения из известных советских фильмов и спектаклей.

Помимо этого культуру Эстонии представят камерный хор, танцевальные и музыкальные коллективы.

А самой интересной "фишкой" фудкорта фестиваля будет рыба, приготовленная по традиционным эстонским рецептам.

Концерт "velcom становится А1"

Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
Главное музыкальное событие воскресенья  – концерт на площади у Дворца Спорта, который организует компания velcom | A1 в честь завершения своего ребрендинга.

Откроет концерт белорусская группа "Без Билета", продолжат румынский евродэнс-дуэт Morandi и родоначальник балканского рока Горан Брегович.

Около 23.00 праздник завершится масштабным лазерным шоу.

 
Теги: Минск
 
 
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Выходные 10-11 августа станут, пожалуй, самыми фестивальными в Минске за все это лето. Выйдя из дома утром субботы, вполне можно вернуться домой только в ночь на...
 
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