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Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
Источник материала: Интерфакс
Выходные 10-11 августа станут, пожалуй, самыми фестивальными в Минске за все это лето. Выйдя из дома утром субботы, вполне можно вернуться домой только в ночь на понедельник, побывав в самых разных городских локациях и не заскучав ни на минуту.
Interfax.by выбрал самые интересные городские развлечения выходных.
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Горан Брегович, многоэтажные муралы, традиционная эстонская кухня: куда сходить в Минске 10-11 августа
Выходные 10-11 августа станут, пожалуй, самыми фестивальными в Минске за все это лето. Выйдя из дома утром субботы, вполне можно вернуться домой только в ночь на...
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